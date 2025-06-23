Проіранські бойовики готуються атакувати бази США: в NYT повідомили подробиці

Державний департамент США 22 червня на тлі погроз Ірану випустив всесвітнє попередження для американських громадян

Іран анонсував відповідь Сполученим Штатам за удар по ядерних об'єктах, але схоже, що перший удар по американцях Тегеран завдасть не своїми руками. Проіранські бойовики з шиїтських угруповань готуються атакувати та знищити військові бази американської армії в Іраку та, можливо, у Сирії.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед розвідників та військових у США. Зазначається, що групи бойовиків-шиїтів, релігійно близьких іранському режиму, найбільше активні у Іраку, але й Сирії вони можуть створити проблеми для американців.

"Однак поки що ці угруповання утримуються від дій, і, за словами одного з американських чиновників, іракська влада докладає значних зусиль, щоб переконати бойовиків не вдаватися до атак", – сказано у статті.

Видання також зазначило, що Державний департамент США 22 червня на тлі погроз Ірану випустив всесвітнє попередження для американських громадян, яке стосується подорожей за кордон. Туристів з США закликають проявляти підвищений рівень обережності, оскільки є "можливість демонстрацій проти громадян та інтересів США за кордоном".

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 червня Сполучені Штати Америки вдарили по ядерних об'єктах Ірану. При цьому для ударів вони застосували малопомітні важкі стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. Ці літаки призначені, зокрема, для прориву щільної оборони ППО і є найдорожчими літаками у світі та історії авіації. Для удару безпосередньо по захищеному іранському заводу в Фордо США використали найпотужнішу у світі неядерну бомбу з високоточним наведенням — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Президент США Дональд Трамп, якого не налякали істеричні крики Росії в ООН, 23 червня він виступив з черговими заявами з приводу удару по іранських ядерних об'єктах. Трамп припустив, що режим аятол в Ірані може бути повалено, та подякував пілотам бомбардувальників за удар по Фордо, Ісфахану та Натангу.