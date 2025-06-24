На Україну чекає важке літо: у НАТО розкрили плани Росії

На Заході не чекають якихось суттєвих успіхів росіян

У Росії переконані, що здатні досягти якогось прориву на фронті, а тому найближчим часом там варто очікувати на посилення тиску. При цьому в НАТО прогнозують, що літо для України буде важким.

Про це розповів неназваний урядовець НАТО під час спілкування з журналістами на саміті Альянсу. Його слова наводить "Європейська правда".

"Щодо очікувань від літа – ми очікуємо руху на Сумщині. У Запорізькій області ми теж чекаємо на інтенсифікацію, але переважно це будуть обмежені штурми для покращення тактичних позицій", — сказав він.

В Альянсі вважають, що росіяни продовжать використовувати стару тактику — тобто отримувати мінімальний поступ шляхом величезних втрат. За даними західних чиновників, Володимир Путін має у своєму розпорядженні хибну інформацію, на якій він вбудовує невиправдано високі очікування від своєї літньої кампанії.

"Він справді думає, що він перемагає, але це ґрунтується на хибній інформації, яку він отримує. Виходячи з цього, українцям варто чекати важкого літа", — додав чиновник НАТО.

За його словами, тиск буде по всьому фронту, проте Росія не має достатніх резервів, щоб досягти якогось суттєвого прориву.

Ситуація у Сумській області

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перед зустріччю із Трампом дав інтерв’ю британським ЗМІ. Він зазначив, що не виключає нападу Росії на країни Альянсу вже найближчими роками.