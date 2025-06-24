РФ нападе на НАТО, допомога США скоротиться, обстріли посиляться: головне з інтерв’ю Зеленського для SkyNews

Український лідер відповів на питання, які цікавлять багатьох

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському телеканалу SkyNews, яке провів журналіст Марк Остін. Глава держави відповів на запитання щодо планів Путіна по НАТО, допомоги Україні від США, ультиматумів Росії та багато іншого.

"Телеграф" зібрав головні заяви, які були озвучені в інтерв’ю.

Росія може напасти на НАТО

Володимир Зеленський не виключає, що РФ може напасти на НАТО у найближчі п’ять років. На його думку, зробити це протягом кількох місяців у глави Кремля не вийде.

"Ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості. Сьогодні його стримує Україна – він не має часу готувати армію", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що зараз російські військові масово гинуть на фронті, і Путіну потрібна пауза.

"В будь-якому випадку, Путіну потрібна пауза, йому потрібно, щоб зняли санкції, йому потрібна підготовлена ​​армія",– сказав український лідер.

Володимир Зеленський. Фото: Facebook

США та Росія не будуть друзями

Президент вважає, що дружби між РФ та Штатами ніколи не буде.

"США і Росія ніколи не будуть друзями. Вони можуть бути лише партнерами на короткий термін. Я вірю, що американці та росіяни мають різні цінності. А українці — любляча свобода нація, у нас спільні цінності з американцями", — сказав він.

Україна не програє війну

На запитання журналіста про те, чи Україна програє війну, Зеленський відповів таке:

"Ні, я так не думаю. Ситуація непроста, але не така, як у перші дні широкомасштабного вторгнення. У Путіна не все так добре на полі бою", — наголосив він.

Україна і не прийме ультиматуми й не буде "розмінною монетою"

Український президент запевняє, що Україна не йтиме на ультиматуми РФ.

"Я завжди казав, що Україна не бажає бути об’єктом. Ми завжди демонстрували свою суб’єктність із самого початку війни навіть без допомоги партнерів. Тому ми точно не приймемо ультиматуми Росії. І я вірю, що ми не будемо розмінною монетою у переговорах між великими державами", — зазначив глава держави.

Допомога Україні може скоротитися, але…

Увага Америки зараз більше зосереджена на Близькому Сході. Зеленський каже, що від цього може зменшитись допомога України, а Росія лише посилить удари.

"Фокус зміщується на Близький Схід, і це цілком зрозуміло. Це велика проблема, це означає, що допомога від партнерів, перш за все Сполучених Штатів, може скоротитися. Ми цього не хочемо, але ми це відчуваємо. Росіяни відчувають свою перевагу на полі бою, і нам буде важко".

У будь-якому разі Путін посилить удари по Україні, щоб скористатися тим, що увага Америки зосереджується на Близькому Сході. Але я не радив би нікому грати життям українців. Україна завжди підтримувала США.

Я категорично не хочу бачити жодних глобальних угод між Америкою та Росією. Нам це не потрібне. На жаль, ми є жертвами російської агресії. І тому тільки ми маємо вирішувати, як закінчиться ця війна", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: Facebook

"Шахеди" замовили ще до війни в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що Іран допоміг Росії "Шахедами" ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Після початку війни нам було важко. Наші партнери допомогли. А потім Іран передав Росії партію "Шахедів". На той момент нічого такого не було. Ми все ще хотіли вирішити це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет було замовлено Росією до війни.

А потім, 2022 року, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", — сказав Зеленський.

Шахед

Зеленський відмовився залишати посаду президента

Він вважає, що має продовжувати залишатися на посаді до завершення повномасштабної війни в Україні.

"Можливо, я не найкраща людина, щоб вести Україну до кінця війни, але найдосвідченіша", — пояснив свою позицію Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 червня Володимир Зеленський прибув до Великобританії. Основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці Києва та Лондона.