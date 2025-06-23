Зеленський прибув до Великої Британії. З ким зустрінеться і про що говоритимуть

Вже відома основна мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Тут у нього заплановано кілька зустрічей.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Офісі президента. Зазначається, основна мета візиту — це поглиблення оборонної співпраці Києва та Лондона.

Відомо, що під час свого перебування у Британії Зеленський зустрінеться з Королем Чарльзом ІІІ, премʼєром Кіром Стармером і спікерами обох палат парламенту. Також він планує побачитись і поговорити з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Зеленського запросили на офіційну вечерю з лідерами НАТО. Вона запланована 24 червня королем Нідерландів у Гаазі. На ній також може бути присутній президент США Дональд Трамп.

Ще була інформація, що президента України запросили взяти участь у саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться 26−27 червня в Брюсселі. Однак його участь наразі не підтверджена. Окрім цього, на 26 червня запланований виступ президента України на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Зеленський перервав свій візит до Канади та терміново повернувся в Україну.