Майже вперше за час війни: Зеленський вдягнув класичний костюм (фото, відео)

Здебільшого президент України обирає мілітарі стиль або чорні сорочки без жакета

З початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський майже не з’являвся на публіці у класичних костюмах. Навіть на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі президент України прибув у чорній сорочці з тризубом, що викликало критику з боку високопосадовців США. Однак на саміті НАТО 25 червня Зеленський з’явився у діловому костюмі, але без краватки та класичних туфлів.

Володимир Олександрович навіть на важливі події одягав футболки кольору хакі, світшоти з тризубом або чорні сорочки з комірцем, але без піджака. Це було символом єднання з українськими військовими.

Це третя поява президента України на публіці не в мілітарі стилі. У схожому вбранні Зеленський був на похороні Папи Римського Франциска у квітні 2025 року. Також у класичному костюмі президент України відвідав інавгурацію Папи Римського Лева XIV у травні.

Володимир та Олена Зеленські на інавгурації Папи Римського Лева XIV. Фото: Getty Images

Президент України та перша леді на похороні Папи Римського Франциска. Фото: Getty Images

Зеленський уникав класичного костюма, а тепер вирішив модернізувати формальний образ, одягнувши класичний жакет, брюки і не тактичне взуття. Однак він все ще з'явився без краватки та туфлів.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на саміті НАТО мають обговорюватися важливі питання, що стосуються підтримки України. Також майбутнього нашої країни в Альянсі та зміцнення безпеки від Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США розкрили несподівану деталь про саміт НАТО. Планувалося, що саміт НАТО у Гаазі буде сфокусований на загрозі для Заходу з боку Росії. Але наразі головна мета союзників — зрозуміти, наскільки серйозною залишається відданість США Альянсу, враховуючи політику Дональда Трампа.