Був великим дослідником, але похований у скромному склепі: як виглядає могила Жак-Іва Кусто

З Кусто прощалися у соборі Нотр-Дам-де-Парі

Всесвітньо відомий дослідник Світового океану, автор багатьох книг і фільмів Жак-Ів Кусто помер рівно 26 років тому, 25 червня 1997 року. Він залишив по собі цілий світ відкриттів, знань та ідей, на яких виховалися цілі покоління.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, від чого помер французький дослідник та як виглядає його могила. Ми дізналися деякі факти про його життя.

Жак-Ів Кусто — що про нього відомо

Французький винахідник Жак-Ів Кусто народився 11 червня 1910 року у Сен-Андре-де-Кюбзак (Франція). Після школи він закінчив Військово-морську академію та проходив службу, під час Другої світової війни був учасником французького руху Опору.

Жак-Ів Кусто у молодості

Після закінчення Військово-морської академії Кусто вирішив піти в Академію морської авіації, але наприкінці 1930-х отримав серйозну травму в автомобільній аварії, через яку йому довелося відмовитися від авіації. І тоді Жак почав захоплюватися підводними зануреннями — спочатку зі звичайними окулярами для плавання та затримкою дихання. З того часу його покликанням став Світовий океан.

Жак-Ів Кусто досліджував Світовий океан

Морські глибини настільки його захоплювали, що в 1943 році, спільно з інженером Емілем Ганьяном, він винайшов перший прототип акваланга (Aqua-Lung ) — автономного підводно-дихального пристрою, який зробив революцію в дайвінгу.

Жак-Ів Кусто винайшов акваланг, Фото: Getty Images

У 1950 році Кусто орендував корабель "Каліпсо" і почав проводити підводні експедиції. Своїми відкриттями йому хотілося поділитися з рештою світу і Кусто почав створювати фільми та писати книги. Його кінострічка "Мовчазний світ" отримала "Оскар" та "Золоту пальмову гілку".

На фільмах, книгах та дослідженнях Кусто виросли покоління, Фото: Getty Images

У 1960–70-х роках Жак-Ів Кусто став всесвітньо відомим завдяки телесеріалу The Undersea World of Jacques Cousteau, який відкрив життя океану для мільйонів людей.

Як виглядав Жак-Ів Кусто

До кінця життя Жак-Ів Кусто керував багатьма проєктами, розробляв батискафи й активно виступав проти забруднення океанів і природи загалом. У 1973 році Кусто заснував "Товариство Кусто" для захисту морів і за свої заслуги отримав безліч нагород.

Жак-Ів Кусто розробляв батискафи

Від чого помер Жак-Ів Кусто і як виглядає його могила

Французький дослідник Жак-Ів Кусто помер 25 червня 1997 року у Парижі на 88-му році життя. Причиною смерті став інфаркт міокарда, одержаний на тлі респіраторного захворювання.

Жак-Ів Кусто помер на 88-му році життя, Фото: Getty Images

Прощання з легендарним океанографом відбулося в соборі Паризької Богоматері — церемонія була по-справжньому особливою: прощальний дзвін Нотр-Дама звучав на честь вченого, що раніше траплялося лише для глав держав і духовних лідерів. На службу зібралися політики, вчені, екологи та представники королівських будинків, у тому числі князь Монако Альбер.

Але, попри те, що Кусто був видатною особистістю, його похорони пройшли скромно, стримано, без зайвого пафосу. Його могила знаходиться у рідному містечку Сен-Андре-де-Кюбзак, у сімейному склепі, поряд із батьками. На похованні були присутні лише близькі родичі.

Як виглядає могила Жак-Іва Кусто

На могилі Жак-Іва Кусто встановлено простий кам’яний хрест без зайвих деталей і великих монументів, а напис містить лише ім’я та роки життя вченого. Поруч — доглянута територія із зеленню та виноградниками.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки "Коломбо" Пітера Фалька. На серіалі з ним виросло не одне покоління.