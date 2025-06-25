Был великим исследователем, но покоится в скромном склепе: как выглядит могила Жак-Ива Кусто

С Кусто прощались в соборе Нотр-Дам-де-Пари

Всемирно известный исследователь Мирового океана, автор множества книг и фильмов Жак-Ив Кусто умер ровно 26 лет назад, 25 июня 1997 года. Он оставил после себя целый мир открытий, знаний и идей, на которых воспитались целые поколения.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умер французский исследователь и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Жак-Ив Кусто — что о нем известно

Французский изобретатель Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в Сен-Андре-де-Кюбзак (Франция). После школы он окончил Военно-морскую академию и проходил службу, во время Второй мировой войны был участником французского движения Сопротивления.

Жак-Ив Кусто в молодости

После окончания Военно-морской академии, Кусто решил пойти в Академию морской авиации, но в конце 1930-х получил серьезную травму в автомобильной аварии, из-за которой ему пришлось отказаться от авиации. И тогда Жак начал увлекаться подводными погружениями — сначала с обычными очками для плавания и задержкой дыхания. С тех пор его призванием стал Мировой океан.

Жак-Ив Кусто исследовал Мировой океан

Морские глубины настолько его увлекали, что в 1943 году, совместно с инженером Эмилем Ганьяном он изобрел первый прототип акваланга (Aqua-Lung) — автономного подводно дыхательного устройства, сделавшего революцию в дайвинге.

Жак-Ив Кусто изобрел акваланг, Фото: Getty Images

В 1950 году Кусто арендовал корабль Калипсо и начал проводить подводные экспедиции. Своими открытиями ему хотелось поделиться с остальным миром и Кусто начал создавать фильмы и писать книги. Его кинолента "Молчаливый мир" получила "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь".

На фильмах, книгах и сследованиях Кусто выросли поколения, Фото: Getty Images

В 1960–70-х годах Жак-Ив Кусто стал всемирно известным благодаря телесериалу The Undersea World of Jacques Cousteau, который открыл жизнь океана для миллионов людей. Хотя нашлись и критики его трудов, в частности членов его команды обвиняли в жестоком обращении с морскими жителями.

Как выглядел Жак-Ив Кусто

До конца жизни Жак-Ив Кусто руководил многими проектами, разрабатывал батискафы и активно выступал против загрязнения океанов и природы в целом. В 1973 году Кусто основал "Общество Кусто" для защиты морей и за свои заслуги получил множество наград.

Жак-Ив Кусто разрабатывал батискафы

От чего умер Жак-Ив Кусто и как выглядит его могила

Французский исследователь Жак-Ив Кусто скончался 25 июня 1997 года в Париже на 88-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, полученный на фоне респираторного заболевания.

Жак-Ив Кусто умер на 88-м гоуд жизни, Фото: Getty Images

Прощание с легендарным океанографом прошло в соборе Парижской Богоматери — церемония была по-настоящему особенной: прощальный звон Нотр-Дама звучал в честь ученого, что ранее случалось лишь для глав государств и духовных лидеров. На службу собрались политики, ученые, экологи и представители королевских домов, в том числе князь Монако Альбер.

Но, несмотря на то, что Кусто был выдающейся личностью, похороны его прошли скромно, сдержанно, без лишнего пафоса. Его могила находится в родном городке Сен-Андре-де-Кюбзак, в семейном склепе, рядом с родителями. На погребении присутствовали только близкие родственники.

Как выглядит могила Жак-Ива Кусто

На могиле Жак-Ива Кусто установлен простой каменный крест без излишеств, больших монументов и прочих деталей, а надпись содержит только имя и годы жизни ученого. Рядом — ухоженная территория с зеленью и виноградниками.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Коломбо" Питера Фалька. На сериале с ним выросло не одно поколение.