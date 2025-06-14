Тікають до Росії? Таємничий рейс вилетів із Тегерана, що про нього відомо

Схоже, Іран евакуює літаки з Тегерану.

Іран та Ізраїль обмінялися масштабними ударами, через що виникли ризики серйозної ескалації. Через це користувачі мережі звернули увагу на те, що багато літаків почали вилітати з Тегерана та інших міст.

За даними іранських опозиційних каналів, на цих літаках високопосадовці втекли з Тегерана до Росії. Як один із прикладів наводиться рейс QSMEPFQF.

Очевидно, що назва рейсу дуже незвичайна. Зазвичай польоти цього борту позначаються індексом QB (міжнародне позначення літаків компанії Qeshm Air) та чотирма цифрами. Позначення QSM означає, що рейс був нестандартним, а EP-FQF – це реєстраційний номер пасажирського літака Fokker 100 згаданої авіакомпанії Qeshm Air.

Рейс QSMEPFQF

Варто зазначити, що у сервісі FlightRadar зазначено, що його кінцевою точкою маршруту було місто Ноушехр на каспійському узбережжі Ірану. А іранські ЗМІ повідомляють, що активність цивільної авіації пояснюється необхідністю порятунку літаків від можливих ударів Ізраїлю.

Ноушехр

Як відомо, компанія Qeshm Air є частиною іранського Міністерства нафти. Хоча вона пов’язана з державними структурами, вона не є "урядовою" у вузькому значенні. Зазвичай її літаки виконують пасажирські рейси у межах країни.

Як повідомляв "Телеграф", Іран увечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" у напрямку Ізраїлю. Вибухи пролунали у Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об’єктах.