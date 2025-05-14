Літак із Москви літав над заходом України на 9 травня? Радари засікли дивність

Борт належить єгипетській приватній авіакомпанії

Пасажирські літаки над Україною продовжують фіксувати радари. При цьому повітряний простір із початку повномасштабної війни залишається закритим. Нову аномалію зафіксували на заході країни.

Про це свідчать дані Flightradar. Згідно з ними, радари зафіксували перетин українського кордону 9 травня. Офіційно про інцидент ніде не повідомлялося, тож, швидше за все, інформація пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом.

Йдеться про борт Boeing 737-8Q8, який належить єгипетській приватній авіакомпанії Red Sea Airlines. 9 травня він виконував рейс із Москви до Шарм-ель-Шейху, проте нібито різко змінив курс і залетів до України, порушивши повітряний простір у районі міста Дрогобич (Львівська область). Після цього літальний апарат продовжив свій маршрут, залишивши повітряний простір України.

Що це було?

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси вже неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими містами.

Причин цього може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомий літак пролетів над Львовом та областю.