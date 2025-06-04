Південну Корею очолив політик, який проти України. Що ми можемо втратити

Він хоче дружити з Росією та Китаєм

Південна Корея провела дострокові вибори президента після імпічменту попереднього лідера країни Юн Сок Йоля. Переміг лідер опозиції Лі Чже Мьон, який налаштований проти України.

Про те, що на виборах у Південній Кореї переміг Лі Чже Мьон, повідомляє CNN. Зранку у середу він склав присягу.

У виборах взяли участь майже 80% з 44,39 мільйона виборців Південної Кореї, які мають право голосу. Це є найвищою явкою на виборах президента країни з 1997 року.

Згідно з офіційними результатами виборів, Лі Чже Мьон випередив свого головного суперника Кім Мун Су від чинної консервативної Партії народної сили майже на три мільйони голосів.

Мун Су визнав поразку та привітав переможця. Інавгурація Чже Мьон відбулася негайно. Її провели у стислому вигляді, новий президент виступив з промовою, в якій пообіцяв відновити демократію та відродити економіку.

Новий президент Південної Кореї проти допомоги Україні та за дружбу з РФ

Лі Чже Мьон неодноразово виступав проти військової підтримки України, пояснюючи це тим, що Південна Корея має зберігати дружні відносини з Китаєм та Росією. Демократична партія "Тобуро", представником якої є Лі Чже Мьон, відома позитивним ставленням до режиму в Північній Кореї. Вона прагне знайти порозуміння з Пхеньяном за допомогою Пекіну чи Москви.

Під час попередніх президентських виборів Лі Чже Мьон звинуватив президента України в тому, що Росія почала війну проти нас. Тоді він сказав, що Володимир Зеленський, "якому бракує знань у політиці та дипломатії, спровокував Росію. Президент України несе відповідальність за початок війни".

Ця заява викликала критику в мережі. Згодом Лі Чже Мьон перепросив за свої слова, проте це розцінили як бажання зберегти голоси виборців, а не щиру зміну думки.

Крім того, у 2023 році Лі Чже Мьон критикував тодішнього президента Юн Сок Йоля за заяву можливість розгляду передачі зброї Україні. Лі казав, що це може завдати шкоди південнокорейському бізнесу в Росії та призвести до посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Як Південна Корея допомагала Україні під час війни

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко на початку січня розповідав, що Республіка Корея підтримує Україну від моменту повномасштабного вторгнення. Здебільшого Сеул сфокусований на наданні гуманітарної та фінансової допомоги.

Лише протягом 2024 року в Україну було доставлено передану корейською стороною партію зі 148 одиниць важкої інженерної техніки. Це були вантажні транспортні засоби, протипожежна техніка та техніка для здійснення розмінування, бойові інженерні машини, спеціальна (будівельна) техніка.

Також Сеул передав Києву декілька сотень машин швидкої допомоги та сотні потужних електрогенераторів та трансформаторів. Медичні заклади отримали портативні рентген-апарати, апарати УЗД, польові аптечки та інше.

При цьому Республіка Корея утримується від прямого постачання зброї Україні. В країні діє рішення Ради національної безпеки про заборону постачання зброї до країн, які перебувають у воєнному стані.

"Але, я навмисно наголосив на словосполученні "пряме постачання", оскільки існують шляхи непрямої допомоги Україні через наших головних партнерів, як зокрема США. І, деякі країни віддають перевагу таким непрямим шляхам допомоги", — зазначив Пономаренко.

Окрім фінансової допомоги, Південна Корея підтримує Україну на міжнародній арені. Країна закликає до дотримання міжнародного права та засуджує російську агресію.

У квітні 2025 року Південна Корея надала Україні новий пакет допомоги. Його вартість 100 млн доларів.

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