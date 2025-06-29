Іран вже відновлює ядерні об’єкти після ударів Трампа: скільки часу піде і як зараз вони виглядають

В Ірані засипали кратер, який утворився через американські протибункерні бомби

Іран міг розпочати ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі після ударів США по ядерних об’єктах. Нові супутникові фото свідчать про розміщення наметів та вантажівок на місці падіння бомб.

Інформація про це з’явилась у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, що одного кратера вже було засипано.

"Комерційно доступні супутникові знімки, зроблені 27 червня, показують, що Іран засинав кратер, який утворився через американські протибункерні бомби GBU-57", — йдеться в матеріалі.

Деякі оглядачі вважають, що Іран, можливо, намагається витягти збагачений уран. Однак підтверджень цієї інформації немає.

Крім того, на супутникових фото видно, що авіаудари Ізраїлю по Ірану знищили радар у провінції Хузестан 21 червня, який там був встановлений у період між 2023 і 2024 роками.

Натанз на карті

Ядерний об’єкт "Натанз". Фото: Вікіпедія

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що Ірану знадобиться приблизно кілька місяців на відновлення збагачення урану до попереднього рівня, незважаючи на збитки після атак США та Ізраїлю. Про це пише The Guardian.

Він підкреслив, що деякі ядерні об’єкти, як і раніше, "існують".

Натанз. Фото: ISW

"Я сказав би, що за кілька місяців вони зможуть запустити кілька каскадів центрифуг, які будуть виробляти збагачений уран, або навіть менше", — зазначив Гроссі в інтерв’ю CBS News.

Водночас, він прокоментував чутки про те, що частину запасів високозбагаченого урану Іран міг вивести.

"Щось могло бути знищено в ході атаки, але щось могло бути переміщене. Тож у якийсь момент має бути роз’яснення", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що війна Ізраїлю та Ірану, яка ще на початку тижня стрімко розвивалася шляхом ескалації і затягнула навіть США, з розбігу залетіла в несподіваний поворот. У ніч на 24 червня світ міг спостерігати, на перший погляд, досить дивну картину : Іран на весь світ заявляє про страшну відплату американцям, "потужно" б’є по їхніх базах, а президент США з часткою іронії буквально дякує іранцям за це і оголошує "світ".

В даний час перемир’я між Ізраїлем та Іраном не працює. Відразу після його початку, Іран заявив про запуск шостої хвилі балістичних ракет Ізраїлем. Раніше високопоставлений іранський чиновник заявляв ЗМІ, що їм взагалі ніхто не пропонував дотримуватись режиму припинення вогню.