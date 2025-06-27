Отакої: США пропонують Ірану мільярди доларів в обмін на припинення ядерної програми

Вашингтон не зміг знищити ядерну програму Ірану ракетами, тому тепер пропонує йому гроші

США планують у рамках відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерану запропонувати йому низку бонусів. Зокрема, Вашингтон готовий інвестувати великі гроші у розвиток іранської мирної ядерної енергетики, а також піти на послаблення санкцій та розблокувати значну частину заморожених активів країни.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в американському уряді. Джерела повідомили, що США готові надати Ірану доступ до понад 30 мільярдів доларів інвестицій у ядерну енергетику мирної спрямованості.

Проте США висувають Тегерану єдину вимогу: Іран повинен назавжди та повністю відмовитися від збагачення урану. Єдина ядерна програма для Ірану, яку Вашингтон вважає припустимою – мирна. При цьому в створенні іранського "мирного атому", за даними видання, готові взяти участь не тільки США, але й країни Перської затоки.

Серед інших ідей – надання Ірану доступу до активів на суму шість мільярдів доларів, які раніше були заморожені за кордоном, а також розгортання нового, цивільного ядерного комплексу в Фордо замість того, який вивели з ладу американські удари. При цьому в США шукають компроміс, який задовольнив би в першу чергу американські та іранські економічні та безпекові інтереси. Чи буде враховано інтереси Ізраїлю, поки що незрозуміло, але Вашингтон приділяє значно більше уваги пошуку взаєморозуміння з Тегераном, аніж зі своїм головним союзником на Близькому Сході.

Раніше в матеріалі "Телеграфу" "Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу і Україні" ми вже докладно пояснювали логіку вчинків Ірану. Якщо коротко, то грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа – реально воювати із Заходом та його союзниками.

Нагадаємо, що війна Ізраїлю та Ірану, яка ще на початку тижня стрімко розвивалася шляхом ескалації та затягнула навіть США, з розбігу залетіла в несподіваний поворот. У ніч на 24 червня світ міг спостерігати, на перший погляд, досить дивну картину: Іран на весь світ заявляє про страшну відплату американцям, "потужно" б’є по їх базах, а президент США з часткою іронії буквально дякує іранцям за це та оголошує "мир".

Втім, зараз перемир'я між Ізраїлем та Іраном не працює, оскільки після його так званого початку, про що з гордістю заявив Трамп, Іран заявив про запуск шостої хвилі балістичних ракет по Ізраїлю. Раніше високопоставлений іранський чиновник заявляв ЗМІ, що їм взагалі ніхто не пропонував дотримуватись режиму припинення вогню. Втім, Трамп уже поспішив вихваляти себе на весь світ за проведені дипломатичні зусилля.