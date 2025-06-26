Ритимуть ще глибші бункери? Як змінить тактику Путін після ударів США по Ірану

Путін вже боїться щось будувати на поверхні землі

Після ударів авіації Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану, росіяни ритимуть глибші бункери й не дарма. Бомбардувальників, які мають США, не має ніхто у світі, навіть Китай.

Про це експосол України у США Валерій Чалий розповів у етері "Радіо Свобода". Він вважає, що після того, що Путін зробив із Києвом, настав час готувати атаку на Москву

"Я думаю, що Путін зараз дасть доручення копати глибше бункери. Це 100%. Це я не жартую. Оцей новий, що він будує зараз на кордоні Китаю та Тиви – там зверху нічого немає, якщо на Гуглі подивитись. Він вже боїться щось будувати зверху, а туди зарились глибоко. Тому будуть рити глибоко. Будуть рити бункери Путіну глибше і глибше", – сказав він.

За думкою дипломата, це відбуватиметься тому, що Росія побачила: в США є те, чого нема ні в кого, зокрема в Китаю. В США є такі бомбардувальники, які можуть непомітно вийти на ціль і точно вразити бомбами, що досягають достатньої глибини.

"Якщо ми будемо показувати результат і отаку ефективність, до нас підтягнеться навіть Дональд Трамп. Тільки після нашого удару по військових об'єктах у Москві ракетами. Тоді він наважиться. Як Ізраїль зробив по Ірану. Точно так", – пояснив Чалий.

З його слів, після заяви, що Україна має ракети, ми повинні готувати операцію по військових об'єктах навколо Москви. Світ має побачити, що ми самі спроможні на дії на морі, в повітрі, в глибині території та проти столиці, вважає дипломат.

"Партнери дуже побоювалися (ударів — ред.) проти столиці, але після того що Путін зробив проти столиці України, час прийшов", – резюмував експосол.

Нагадаємо, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в історії з бомбардуваннями Ірану пішов ва-банк і зміг втягнути в це США. При цьому щось подібне Україна проводила під час Курської операції чи операції "Павутина", розповів колишній глава МЗС Дмитро Кулеба.