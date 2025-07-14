Трамп змінив тон щодо Путіна: хто тепер сильніший, проаналізував штучний інтелект

Нейромережа проаналізувала, хто з президентів сильніша особистість і зможе більше натиснути

Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо Володимира Путіна та після телефонної розмови почав його критикувати, хоча раніше відкрито ним захоплювався. Трамп нещодавно заявив, що глава РФ "зранку каже одне, а ввечері бомбить все підряд", і пообіцяв відправити Україні наступальну зброю, зокрема системи Patriot.

На фоні цих змін постає питання: хто сильніший з двох лідерів і хто зможе більше натиснути для завершення війни в Україні. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням про те, хто з лідерів має більше сили та впливу в цьому протистоянні.

Харизма і непередбачуваність як козирі Трампа

За висновками систем штучного інтелекту, нинішній господар Білого дому володіє значним впливом у Сполучених Штатах завдяки особистій харизмі й здатності мобілізувати суспільну думку. Згідно з оцінками Grok, його потужність реалізується через декілька векторів.

Хто сильніший лідер - аналіз ШІ

Насамперед, Трамп як впливова політична фігура спроможний формувати американську стратегію стосовно України, особливо через лобіювання військової допомоги на зразок ракетних комплексів Patriot. По-друге, перехід від захоплення Путіном до критики сигналізує про готовність зайняти жорсткішу позицію. Це потенційно вплине на міжнародну підтримку України.

ШІ також підкреслює медійну майстерність очільника США — Трамп дійсно вміє переконувати. Це здатне посилити тиск на Росію через західні медіа. Водночас його вплив має межі — він позбавлений безпосереднього контролю над військовими операціями в Україні, а його спроможності залежать від внутрішньополітичних процесів США, позиції Конгресу та партнерів.

У чому сила Трампа - висновок ШІ

Путін має пряму владу над конфліктом, проте і проблем чимало

Російський керівник, на противагу Трампу, здійснює прямий контроль над діями РФ в Україні, як оцінює штучний інтелект. Його сила проявляється в трьох ключових аспектах.

Насамперед, як авторитарний правитель, він самостійно визначає військову тактику та політичні рішення Росії, і має значний важіль у конфлікті. По-друге, Росія активно веде бойові дії, і хазяїн Кремля може безпосередньо впливати на ескалацію чи деескалацію війни.

По-третє, намір вийти на адміністративні кордони областей, які він хоче контролювати, свідчить про його рішучість і про те, що він не відмовився від своїх планів. Однак його сила має і слабкі сторони: міжнародна ізоляція, санкції та економічний тиск послаблюють позиції Росії в довгостроковій перспективі.

Які сильні сторони Путіна - аналіз ШІ

Порівняння сили лідерів

За оцінками Grok, Трамп має переваги у можливості схилити "терези" на користь України, посиливши світову підтримку через постачання Patriot або мобілізацію союзників. А критика Путіна, на яку він наважується останнім часом, здатна підірвати імідж останнього на міжнародній арені.

Водночас російський керівник має перевагу в безпосередньому управлінні російськими військами і може диктувати темп та перебіг війни. Якщо він досягне своїх цілей (адмінкордонів), це може стати реальністю на землі, яку важко буде змінити.

Хто зможе більше натиснути

Висновки аналізу штучного інтелекту

За оцінками ШІ, складно визначити, хто зможе схилити "терези" у завершенні війни в Україні, але їхній вплив відрізняється за своєю суттю. Трамп здатен більше тиснути через міжнародну підтримку України, зокрема озброєнням і дипломатією, але його сила залежить від співробітництва з іншими.

Путін має перевагу в безпосередньому впливі на конфлікт, але його позиція слабшає через зовнішній тиск і внутрішні проблеми Росії. Врегулювання війни залежатиме не лише від цих двох президентів, а від ширшої взаємодії — дипломатії, військових результатів і компромісів.

Якщо Трамп таки захоче і зможе мобілізувати Захід, а Путін не змінить своїх цілей у війні, конфлікт може затягнутися. Проте наразі кремлівський лідер має більше безпосереднього впливу на війну, тоді як Трамп — більше можливостей змінити її хід у майбутньому через міжнародний тиск.

Хто сильніший - висновки нейромережі

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп пообіцяв відправити Україні Patriot та не лише. Штати мають оголосити про новий пакет озброєння вже 14 липня