Росія почне ще один наступ? Спливли нові подробиці розмови Путіна і Трампа

У ЦПД пояснили важливий нюанс

Очільник Росії Володимир Путін найближчі два місяці планує наступати на фронті. Він хоче вийти на адміністративні межі областей, які вважає своїми.

Про це під час розмови сказав президент США Дональд Трамп французькому колезі Еммануелю Макрону, передає Axios. Зазначається, що телефона розмова Путіна і Трампа 3 липня переконала його в тому, що Кремль прагне ескалації війни.

За словами обізнаного джерела, під час їх розмови Путін нібито дав чітко зрозуміти, що протягом 60 діб докладе нових зусиль, аби окупувати території і дійти до адміністративних кордонів деяких регіонів. Згодом Трамп зателефонував Макрону і сказав, що Путін "хоче забрати все", додає співрозмовник.

"Саме після цієї розмови американський президент почав активно критикувати Путіна та вирішив поставити нові озброєння Україні", — пише видання.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що тут йдеться не про новий наступ Росії, а про те, що Кремль планує продовжувати "м'ясні штурми" на сході.

"Ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході, але Сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія з того часу – вкидає все нові й нові резерви. Нічого нового не вигадали вони й зараз. Зміна інтенсивностей одного наступу, яки триває понад рік", – сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США натякнули на "переломний" момент війни Росії проти України.