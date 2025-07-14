Путіна можна змусити почати переговори: відомий соціолог назвав ефективний метод

Для цього не потрібно навіть надто великих коштів

Переважна більшість росіян, особливо у столиці — Москві, взагалі не відчувають, що йде війна. Проте Україна має змогу невеликими ресурсами створити дуже незручну ситуацію для населення, еліт і бізнесу РФ, повністю чи майже повністю припинивши авіаперельоти з московських аеропортів.

Таку пропозицію висунув президент Київського міжнародного інституту соціології, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Володимир Паніотто у своїй колонці на "Українській правді". Він навів статистику — близько 80% росіян мають нормальний або чудовий настрій, 70% вважають, що Росія рухається у правильному напрямку і лише 17% не згодні з цим.

Ба більше, за оцінками економічної ситуації, повсякденне життя більшості росіян, особливо малозабезпечених, за три роки стало кращим. За таких умов росіяни не мають жодних підстав тиснути на своє керівництво задля припинення війни.

"Між тим, ми можемо дуже невеликими ресурсами створити дуже незручну ситуацію для населення, еліт і бізнесу РФ, закривши авіаперельоти з московських аеропортів повністю чи майже повністю", — пише соціолог.

Що пропонує Володимир Паніотто

Президент КМІС пропонує стратегію дестабілізації московської авіаційної інфраструктури. Певні дії України зроблять авіаперельоти в Росії непередбачуваними та незручними, що поступово змінить поведінку росіян та тиснутиме на еліти.

Дестабілізації московської авіаційної інфраструктури можна досягти через:

цільові удари по військових об’єктах у Московській області , не зачіпаючи цивільні аеропорти,

, не зачіпаючи цивільні аеропорти, регулярне створення умов для тривог, зупинок, скасувань рейсів або перенесень рейсів (включаючи поширення інформації про ненадійність авіапольотів серед населення РФ)

Скільки ресурсів знадобиться

За розрахунками професора, на дестабілізацію авіаперельотів у Москві значні ресурси будуть потрібні лише в перші два тижні. Надалі ситуацію можна буде підтримувати раз на тиждень, а с часом і рідше, — прогнозує він.

За словами Паніотто, для того, щоб росіяни вводили режим припинення польотів в аеропортах (план "Ковер"), Україна може використовувати найдешевші дрони. Можуть використовуватися й імітатори БПЛА.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії авіатранспорт України повністю зупинено. Водночас Російська Федерація зберігає повноцінне внутрішнє авіасполучення, зокрема через московський авіаційний вузол, який у 2024 році перевіз понад 55 млн пасажирів", — обґрунтовує свою пропозицію соціолог.

Очікуваний ефект від закриття московських аеропортів

Володимир Паніотто дав прогноз наслідків, до яких призведе зупинка авіасполучення у Москві. Протягом 3-4 тижнів це може призвести до серйозних результатів.

За розрахунками професора, лише в перші п'ять днів, удари дронами треба буде завдавати щодня. Ще тиждень треба буде робити це через день, а далі протягом двох тижнів обстріл треба буде влаштовувати 1-2 рази на тиждень в непередбачувані дні.

"Цього достатньо, щоб зробити авіапольоти з Москви ненадійними і непередбачуваними, далі цю ситуацію треба буде тільки підтримувати у випадку, якщо авіаперевізки спробують відновити (раз на 7-10 днів)", — пише професор.

Великі економічні збитки, але головний ефект – психологічний

Він наголосив, що такі дії України стали б суттєвим ударом не лише по авіації РФ, а й по всій інфраструктурі, що обслуговує рейси (торгівля, таксі, логістика тощо). Прямі збитки авіаперевізників можуть скласти 10 і більше млрд доларів на рік, а збитки від порушення бізнесових зв’язків важко оцінити.

"Але головний ефект – психологічний. Найбільш впливове російське населення, що проживає у Москві, політична і бізнес-еліта відчують, що війна має непрогнозовані і неприємні наслідки. Перехід від авіаперевезень на інші види транспорту у такій великій за масштабами країні є суттєвою проблемою, яка буде постійно відчуватися. Тим більше, якщо час від часу будуть страждати і інші аеропорти", — пояснив соціолог.

Три переваги стратегії дестабілізації авіаційної інфраструктури РФ

На думку Володимира Паніотто, дестабілізація авіаперельотів у Москві є ефективним методом стимулювання Росії до переговорів про припинення вогню. Вона має три значні плюси:

відносно дешева

має мінімальний ризик для цивільного населення (що важливо для наших міжнародних стосунків)

високий асиметричний ефект

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