Трамп пообіцяв відправити Україні Patriot та не лише, - ЗМІ

Штати мають оголосити про новий пакет озброєння вже 14 липня

Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети ППО Patriot. Президент США наголосив, що вони необхідні для захисту України, оскільки президент Росії Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".

Як пише Reuters, глава Сполучених Штатів не уточнив, скільки саме Patriot він планує надіслати Україні. Проте, за його словами, їх вартість відшкодує США Європейський Союз.

"Я ще не домовився про кількість, але вони матимуть деякі, тому що їм потрібен захист. Але Європейський союз платить за це. Ми нічого за це не платимо. Але ми відправимо, це буде бізнес для нас. І ми відправимо їм Patriot, які їм терміново потрібні", — сказав Трамп.

Не лише Patriot, але й наступальна зброя?

Крім Patriot, за словами президента США, Україна отримає й інше озброєння. Сполучені Штати нададуть його на умовах повного відшкодування вартості.

"Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо", – наголосив Трамп.

Як пише Axios з посиланням на два джерела, обізнаних з планами, 14 липня глава США оголосить новий план озброєння України. Очікується, що він включатиме наступальну зброю. За даними співрозмовників видання, є підстави вважати, що план, ймовірно, включає ракети великої дальності, які можуть досягти цілей в глибині території РФ, включаючи Москву.

Як повідомляв "Телеграф", сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив 13 липня, що у війні Росії проти України буде "переломний момент", а найближчими днями варто чекати важливих оголошень від США. Він натякнув, що вони будуть пов’язані із замороженими російськими активами.