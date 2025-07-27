В Таїланді підтвердили готовність до припинення вогню, але тільки за однієї умови

Таїланд зацікавлений у двосторонньому діалогу для припинення вогню

Таїланд готовий до того, щоб домовитися про припинення вогню із Камбоджею. Але Бангкок піде на таке рішення тільки в тому випадку, якщо Пномпень буде налаштований на укладення перемир'я, а не на продовження бойових дій.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву, яку зробив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтхам Ветчаячай. Політик заявив, що вдячний президенту США Дональду Трампу за його зусилля з примирення двох держав.

"Таїланд, у принципі, згоден на припинення вогню, але хотів би бачити щирі наміри з боку Камбоджі", – сказав Ветчаячай.

За його словами, Трампа попросили передати Камбоджі, що Таїланд зацікавлений у двосторонньому діалогу для припинення вогню та остаточного врегулювання конфлікту. Бангкок хотів би, щоб цей діалог почався якнайскоріше.

Нагадаємо, що 24 липня спалахнув військовий конфлікт між Таїландом та Камбоджею. Він почався зі стрілянини на кордоні, після чого камбоджійські військові спробували увійти в тайську провінцію Трат. У відповідь війська Таїланду завдали авіаударів по камбоджійських військових об'єктах у прикордонній зоні, та перекинули в зону конфлікту підрозділи, озброєні українськими танками БМ "Оплот" та бронетранспортерами БТР-3Е.

Президент США Трамп 26 липня втрутився у конфлікт та поговорив з лідерами обох країн. За підсумками розмов він заявив, що Таїланд та Камбоджа нібито готові припинити бойові дії та почати мирні переговори. Водночас стало відомо, що бойові дії в районі конфлікту дійсно затухли, але не через дипломатичні зусилля Трампа – причиною стали сильні тропічні дощі, які обрушилися на регіон.