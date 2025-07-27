В Таиланде подтвердили готовность к прекращению огня, но только при одном условии

Таиланд заинтересован в двустороннем диалоге для прекращения огня

Таиланд готов к тому, чтобы договориться о прекращении огня с Камбоджей. Но Бангкок пойдет на такое решение только в том случае, если Пномпень будет настроен на заключение перемирия, а не на продолжение боевых действий.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление, которое сделал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Ветчаячай. Политик заявил, что признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по примирению двух государств.

"Таиланд, в принципе, согласен на прекращение огня, но хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи", – сказал Ветчаячай.

По его словам, Трампа попросили передать Камбодже, что Таиланд заинтересован в двустороннем диалоге для прекращения огня и окончательного разрешения конфликта. Бангкок хотел бы, чтобы этот диалог начался как можно скорее.

Напомним, что 24 июля разразился военный конфликт между Таиландом и Камбоджей. Он начался с перестрелок на границе, после чего камбоджийские военные попытались войти в тайскую провинцию Трат. В ответ войска Таиланда нанесли авиаудары по камбоджийским военным объектам в приграничной зоне и перебросили в зону конфликта подразделения, вооруженные украинскими танками БМ "Оплот" и бронетранспортерами БТР-3Е.

Президент США Трамп 26 июля вмешался в конфликт и побеседовал с лидерами обеих стран. По итогам разговоров он заявил, что Таиланд и Камбоджа вроде бы готовы прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. В то же время стало известно, что боевые действия в районе конфликта действительно затухли, но не из-за дипломатических усилий Трампа – причиной стали обрушившиеся на регион сильные тропические дожди.