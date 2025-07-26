"Пахан не може давати задню": політолог пояснив, у чому різниця між Путіним та Трампом

Політолог пояснив суть кремлівської дипломатії

Головною відмінністю між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним зводиться до того, що главі Кремля не треба відповідати за зовнішню політику перед виборцями. Главі Білого дому своєю чергою доводиться пояснювати електорату свої дії.

Про це розповів політолог Тарас Загородній в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, ця особливість також диктує нюанси "кремлівської школи переговорів" та нездатність йти на поступки.

Політолог зазначає, що росіяни як народ хочуть бути "величними" і щоб їх боялися. Тому Путін та його чиновники використовують дипломатію лише як спосіб продавити свої вимоги, але не як спосіб про щось домовитися. Усе це він порівняв із тюремною ієрархією.

"Пахан не може давати задню. Якщо він дає задню, це все, він уже не пахан. І тоді він просто йде з влади. І тому, коли кажуть, що Путін може на щось погодитися більше, ніж він публічно сказав — ні, цього не буде", — сказав Загородній.

Він додав, що саме це відрізняє Путіна від Трампа. Американському президенту доводиться дуже уважно стежити за настроями виборців та за наслідками своїх дій.

Нагадаємо, раніше Загородній розповідав, що Україна ніколи не зможе домовитися з Путіним, оскільки він має намір її знищити.