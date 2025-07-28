Путін обійнявся з переодягненим моряком в оточенні десятка охоронців: народ до тіла диктатора не допустили (відео)

Росіяни не могли стриматись і кричали наче божевільні

Володимир Путін несподівано з'явився на публіці під час святкування дня Військово-Морського Флоту Росії в Санкт-Петербурзі. Проте його поява більше нагадувала операцію зі спецслужбами, аніж спілкування з народом.

Відповідні відео поширюють у мережі. На це звернув увагу і доктор історичних наук, молдавський і російський історик Сергій Ерліх.

"Імпровізована зустріч з народом відбулася в живій невимушеній обстановці під пильним спостереженням випадкових перехожих в однакових піджаках", — написав він.

На кадрах помітно, що російський диктатор прибув на святкування в оточенні цілої армії охоронців, які утворили навколо нього щільне кільце безпеки. Коли місцеві жителі побачили Путіна, вони не могли стриматись і кричали наче божевільні, намагаючись привернути його увагу.

Однак сам Путін демонстративно ігнорував ці крики та сосередився виключно на фотосесії з кількома "випадковими" перехожими, серед яких був і переодягнений моряк, з яким він театрально обійнявся для камер.

Це далеко не перший випадок, коли Путіна підозрюють у використанні проплачених людей на публічних заходах.

Разюча відмінність з підходом Володимира Зеленського до спілкування з народом очевидна. Український президент ніколи не соромився відкрито фотографуватися з громадянами та не ховався за стіною охоронців. Нещодавній приклад про який писав "Телеграф"— його прогулянка Майданом Незалежності.