Шлюб Джей Ді Венса і Уши тріщить по швах? Які є ознаки розладу в родині улюбленця Трампа

Говорять, що дружина віце-президента США вже втомилася від політичного життя чоловіка

Джей Ді Венс та його дружина Уша одружилися у 2014 році, у їхньому шлюбі народилися троє дітей. Проте останнім часом у соцмережах почали поширюватися чутки, що їхній шлюб тріщить по швах. Однією з причин розладу називають те, що Уша втомилася від політичного життя чоловіка віце-президента США, хоч активно підтримувала його під час передвиборчої кампанії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що говорять про можливе розлучення Джей Ді Венса та Уші і звідки з’явилися ці чутки та домисли.

Джей Ді Венс і Уша разом уже понад 10 років. Фото: Getty Images

Джей Ді Венс та Уша можуть розлучитися?

Чутки про можливий розлад у відносинах Джей Ді та Уші Венс почали з’являтися у середині 2025 року, це приблизно через півроку з моменту, коли політик обійняв посаду віце-президента США, пише inquisitr.com. І хоча Уша активно його підтримувала під час передвиборчої кампанії, нині вона, не звикла до такої широкої публічності, мабуть, втомилася від політичного життя, інтриг та пересудів.

Джей Ді Венс та Уша виховують трьох дітей. Фото: Getty Images

Користувачі помітили, що Уша почала рідше з’являтися на публічних заходах разом із Джей Ді, що наштовхнуло інтернет-спільноту на думку про те, що вони опинилися на межі розлучення. Одним із способів налагодити відносини для Венсів могла стати спільна відпустка у Великій Британії, але і тут на них чекали неприємності.

Справа в тому, що в цій країні Венса, як Дональда Трампа, не дуже люблять. Місцеві жителі у тих місцях, де планували побувати Венс із дружиною, налаштовані влаштовувати акції протесту та демонстрації. А це своєю чергою може зіпсувати відпочинок для сім’ї американського політика. Звідси і домисли користувачів, що ця відпустка замість зміцнення стосунків може призвести до того, що пара зрештою розлучиться.

Уша активно підтримувала Джей Ді Венса під час виборів. Фото: Getty Images

Ще однією причиною для розлучення називають різні релігійні конфесії, до яких належать Джей Ді та Уша. Справа в тому, що вона індуїстка, а він — католик. До того ж, у них різні погляди на деякі аспекти американської політики. На думку хейтерів, це може підлити олії у вогонь їхнього сімейного розбрату.

Джей Ді Венс та Уша різних релігійних конфесій. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що шлюб Еммануеля та Бріжит Макрон тріщить по швах. Є ознаки, що вони розлучаться протягом року.