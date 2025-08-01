Брак Джей Ди Вэнса и Уши трещит по швам? Какие есть признаки разлада в семье любимчика Трампа

Говорят, что жена вице-президента США уже устала от политической жизни мужа

Джей Ди Вэнс и его жена Уша поженились в 2014 году, в их браке родились трое детей. Однако в последнее время в соцсетях начали распространяться слухи, что их брак трещит по швах. Одной из причин разлада называют то, что Уша устала от политической жизни мужа вице-президента США, хотя активно поддерживала его во время предвыборной кампании.

"Телеграф" решил выяснить, что говорят о возможном разводе Джей Ди Вэнса и Уши и откуда появились эти слухи и домыслы.

Джей Ди Вэнс и Уша вместе уже более 10 лет. Фото: Getty Images

Джей Ди Вэнс и Уша могут развестись?

Слухи о возможном разладе в отношениях Джей Ди и Уши Вэнс начали появляться к середине 2025 года, это примерно спустя полгода с момента, когда политик вступил в должность вице-президента США, пишет inquisitr.com. И хотя Уша активно его поддерживала во время предвыборной кампании, сейчас она, не привыкшая к такой широкой публичности, видимо, устала от политической жизни, интриг и пересудов.

Джей Ди Вэнс и Уша воспитывают троих детей. Фото: Getty Images

Пользователи заметили, что Уша стала реже появляться на публичных мероприятиях вместе с Джей Ди, что натолкнуло интернет-сообщество на мысль о том, что они оказались на грани развода. Одним из способов наладить отношения для Вэнсов мог стать совместных отпуск в Великобритании, но и тут их ждали неприятности.

Дело в том, что в этой стране Вэнса, как Дональда Трампа не очень любят. Местные жители в тех местах, где планировали побывать Вэнс с женой, настроены устраивать акции протеста и демонстрации. А это в свою очередь может испортить отдых для семьи американского политика. Отсюда и домыслы пользователей, что этот отпуск вместо того, чтобы укрепить отношения, может привести к тому, что пара в конечном итоге разведется.

Уша активно поддерживала Джей Ди Вэнса во время выборов. Фото: Getty Images

Еще одной причиной для развода называют разные религиозные конфессии, к торым принадлежат Джей Ди и Уша. Дело в том, что она индуистка, а он — католик. К тому же у них разные взгляды на некоторые аспекты американской политики. По мнению хейтеров, это может подлить масла в огонь их семейного раздора.

Джей Ди Вэнс и Уша разных религиозных конфессий. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что брак Эммануэля и Бриджит Макрон трещит по швам. Есть признаки, что они разведутся в течение года.