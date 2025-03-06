Меланія і Трамп близькі до розлучення? Штучний інтелект назвав три ймовірні сценарії та дати

Штучний інтелект відповів, коли може статися розлучення Меланії та Дональда Трампа

Днями відбувся історичний та рекордний виступ президента США Дональда Трампа у Конгресі. На ньому була присутня перша леді Меланія Трамп, у жестах і вбранні якої помітили особливі знаки. Після цього в мережі заговорили про можливе "похолодання" у відносинах цієї пари. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, чи близькі Меланія та Дональд до розлучення, і коли це може статися.

Історія чуток про розлучення — з чого все почалося

Чутки про розлад у шлюбі Дональда Трампа і Меланії почалися вже давно. Ще у 2020 році почали говорити, що перша леді буквально рахує хвилини до виходу з Білого дому, де вони з Дональдом жили під час його першої каденції, щоб подати на розлучення. Однак тоді Трампу вдалося переконати дружину залишитися.

У 2024 році під час передвиборної кампанії Дональда Трампа Меланія майже не була задіяна в агітаційних заходах і не надто переймалася публічною підтримкою чоловіка. Це викликало певні питання у американців, які стежать за особистим життям пари.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Коли Трамп все ж таки переміг на виборах 2024 року, Меланія, яка вдруге стала першою леді США, лише двічі публічно з’являлася з чоловіком — на інавгурації і під час його виступу перед Конгресом. А її відсторонений вигляд, сіре вбрання, нещира посмішка та мляві оплески в Конгресі знову стали причиною обговорень можливого розлучення пари в майбутньому.

Чому, на думку ШІ, зараз не найкращий час для розлучення?

Незважаючи на всі сигнали про те, що в парі Дональда та Меланії Трамп є розбіжності та "похолодання", розлучення зараз (наприклад у березні 2025 року) було б недоречним і малоймовірним. На це є кілька причин.

Політичний контекст

Трамп щойно зайняв пост президента США і розлучення може стати серйозним скандалом, який відверне увагу публіки від його порядку денного та передвиборчих обіцянок. Меланія, як прагматична і ділова особа це чудово розуміє і не подаватиме на розлучення так не вчасно. В іншому випадку це зашкодить її репутації та фінансовому становищу.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Шлюбний контракт

За чутками, шлюбний контракт Трампів був переглянутий перед другим терміном його президентства (про це писали The Independent в 2024 році). Він, ймовірно, включає такі умови, які будуть вигідні Меланії лише за певних обставин.

Спільний син Беррон

Беррон — єдиний син Меланії і вона дуже переживає за його благополуччя, тому не робитиме нічого, що не в його інтересах. А розлучення з чоловіком на початку його президентського терміну могло б поставити Беррона в незручне становище, особливо, якщо він планує публічну діяльність у майбутньому.

Беррон та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Коли, на думку ШІ, був би "найкращий" час для розлучення?

Сценарій 1. Після закінчення другого терміну (січень 2029)

Найкращим сценарієм можливого розлучення Дональда та Меланії Трамп, на думку ШІ, стане січень 2029 року — одразу після другої каденції президента. На той час Меланії вже буде 58 років, а їхньому синові Беррону — 22 роки, а це гарний час для початку нового життя. На той час перша леді буде убезпечена завдяки шлюбному контракту, а Трамп не зможе більше її утримувати своєю владою.

Сценарій 2. У середині терміну (2027-2028 роки)

Якщо другий термін Трампа піде не "по маслу", наприклад, якщо трапиться економічна криза, скандали чи втрата популярності, Меланія може вирішити, що чекати далі немає сенсу. До середини каденції чоловіка перша леді вже зможе реалізувати себе, а Трамп, можливо, буде менш здатним на "помсту". До того ж, якщо його рейтинг сильно впаде, розлучення може навіть зіграти Меланії на руку у плані суспільного співчуття та збереження репутації.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Сценарій 3. Раннє розлучення (кінець 2025 – початок 2026)

Якщо напруга у відносинах із чоловіком досягне апогею, Меланія може вирішити подати на розлучення раніше — у перший рік другої каденції Трампа. Її відстороненість та рідкісні появи з чоловіком на публіці можуть говорити про те, що перша леді вже морально готується до розриву. До цього часу перша леді могла б накопичити достатньо ресурсів та підтримки, щоб піти. Проте головний мінус такого сценарію — величезний ризик для її іміджу та можливі юридичні баталії із Трампом.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

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