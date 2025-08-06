На розлученні Макрона з дружиною можна заробити гроші: яка ймовірність

Сума ставок перевищила 6,293 тисячі доларів

На популярній платформі Polymarket, де можна зробити ставки на різні події, оцінюють можливість розлучення президента Франції Емманюеля Макрона з першої леді Бріджіт Макрон у 2025 році. Нині таку подію вважають малоймовірною.

За даними сайту, станом на 6 серпня, шанс на розлучення французької пари оцінюють лише у 4%. З початку літа він був дещо більшим.

На сьогоднішній день сума ставок перевищила 6,293 тисяч доларів.

Як оцінюють ймовірність розлучення Макрона з дружиною у серпні 2025 року

Зазначимо, що ще на початку літа поточного року відсоток ймовірності розлучення був на рівні 6%.

Як оцінюють ймовірність розлучення Макрона з дружиною у червні 2025 року

При ставці $100 на те, що пара розлучиться, можна отримати 1627 доларів. Таким чином прибуток становитиме понад $1500.

Який виграш при ставці $100

Якщо ж поставить на те, що подружжя не розлучиться, прибуток із $1000 становитиме лише $22

Який виграш при ставці $1000

Передісторія

Тема роздала між Макроном і його дружиною тягнеться з кінця травня, коли в мережі завірусилося відео, на якому Бріджіт Макрон нібито дала ляпас Емманюелю. Ролик був знятий на борту літака під час візиту президента Франції та першої леді до В’єтнаму. На відео видно, як співробітник відчиняє двері до трапу, а там стоїть Макрон і в цей момент Бріджіт б’є його по обличчю.

Потім у липні мережа почала обговорювати новий інцидент із французьким президентом та його дружиною. На опублікованому в мережі відео видно, що на виході з літака Макрон подавав дружині руку на трапі, проте Бріджіт відсторонено ігнорувала його спроби допомогти.

Це лише підігріло чутки про розлад між подружжям.

Експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла у коментарі виданню Daily Mail, що Бріджіт почала навіть публічно ігнорувати чоловіка, а це свідчить про розлад у їхній парі.

У той же час подруга Емманюеля і Бріжит Макрон, Гаель Чакалофф, у своїй книзі Tant qu’on est tous les deux ("Поки ми самі") стверджує, що подружжя сильно залежить одне від одного. Вони завжди на зв’язку, президент радиться з першою леді щодо своїх справ і загалом вони завжди знають один одного. І така відсторонена поведінка Бріджіт говорить про те, що пара може розлучитися протягом року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вірусному відео розбирань Макрона та його дружини знайшли нові деталі.