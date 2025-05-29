"Тримайся подалі, невдаха": у вірусному відео розбірок Макрона та його дружини знайшли нові деталі

В оточенні французького лідера кажуть, що між парою не було сварки

Вірусне відео, на якому французького президента Емманюеля Макрона його дружина Бріжит штовхнула руками в обличчя під час виходу з літака у В’єтнамі, продовжують розбирати за дрібними деталями. З’явилися деякі подробиці цього несподіваного інциденту.

Експерту з читання по губах вдалося розпізнати одну фразу, яку Бріжит могла сказати своєму чоловікові. Про це пише The Express.

Коли двері літака відчинилися, дружина Макрона штовхнула його в обличчя і це встигли зайняти камери. Помітивши це, французький президент сказав "Привіт" і помахав рукою. Потім, виходячи з літака, Макрон запропонував руку своїй дружині, але та проігнорувала і взялася за поручні.

Експерт зауважив, що проходячи мимо, Бріжит, ймовірно, могла сказати наступне: "Dégage, espèce de loser", — що в перекладі з французької означає: "Тримайся подалі, невдаха".

Попри жести Бріжит Макрон, представник команди президента Франції зазначив, що "це був момент, коли президент та його дружина востаннє розслабилися перед початком поїздки, посміявшись. Це був момент близькості", — цитує The Express.

В оточенні Макрона кажуть, що суперечки чи сварки між парою на той момент не було. Також один із близьких до Макрона людей сказав The Express, що назвав це "невинною сутичкою" і звинуватив у негативній реакції "проросійські кола".

Що відомо про подружню пару Бріжит та Емманюеля Макронів

Між Емманюелем та Бріжит Макрон існує значна різниця у віці – 24 роки та 8 місяців. Вони познайомилися, коли майбутній президент був учнем у школі La Providence, де вона викладала літературу та вела театральний клас.

Макрон свого часу описував їхні стосунки як "любов часто таємна, часто прихована, незрозуміла для багатьох до того, як відкрила себе". Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006 році, а у 2007 році вийшла заміж за Макрона.

Бріджіт Макрон та Емманюель Макрон

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Макрон посварився з Джорджою Мелоні, прем’єр-міністром Італії. Їх намагається помирити канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.