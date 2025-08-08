Маленький фанатик чи прагматичний політик? Як проходили зустрічі Трампа та Путіна

Симпатію до Путіна Трамп не приховував давно

Зустріч Путіна та Трампа, яка, ймовірно, буде проведена наступного тижня і пройде в одній із країн арабського світу, вже привернула до себе увагу. Люди гадають: в якому настрої вона пройде, враховуючи, що обидва лідери неодноразово заявляли про дружні та приязні відносини, однак протягом останнього місяця між ними спостерігається "похолодання".

"Телеграф" вирішив зібрати історію попередніх зустрічей Дональда Трампа та Володимира Путіна, аби спробувати з’ясувати, де та коли вони проходили та чим закінчилися.

"Ласкаво просимо до пекла": перша зустріч у Німеччині

7 липня 2017 року у Гамбурзі, в кулуарах саміту G20, пройшла перша особиста зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Вітаючи російського лідера, Трамп заявив, що розглядає переговори в Гамбурзі як початок дискусії, під час якої сподівається обговорити багато питань та досягти позитивних результатів для обох країн і інших сторін.

"Це честь — бути тут із вами", – заявив тоді Трамп російському президенту.

Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа у Гамбурзі

Під час обміну вітаннями журналісти запитали Трампа про ймовірне втручання Росії у вибори у США, однак він проігнорував це питання.

Напередодні, під час виступу у Варшаві, Трамп закликав Росію припинити дестабілізуючі дії в Україні та інших країнах і приєднатися до спільноти відповідальних держав. Перед самітом Путін, зі свого боку, закликав скасувати американські санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році.

7-8 липня 2017 року у Гамбурзі під час саміту G20 відбулися масштабні протести під назвою "Welcome to Hell", організовані антикапіталістичними та антиглобалістськими рухами. Акції були спрямовані проти політики лідерів провідних економік світу, яких учасники протесту звинувачували у підтримці глобальної системи, що, на їхню думку, поглиблює нерівність і сприяє збагаченню корпорацій та заможних країн за рахунок бідніших регіонів.

Протести "Welcome to Hell", 2018. Фото: DPA

"Як малолітній фанат": пам’ятний саміт у 2018 році

16 липня 2018 року у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, яка привернула увагу всього світу. Після переговорів, що проходили за зачиненими дверима, лідери провели спільну пресконференцію, на якій заявили про намір працювати над покращенням відносин між двома країнами.

За їхніми словами, у центрі обговорення були теми боротьби з тероризмом, ситуація в Сирії, питання Корейського півострова та звинувачення у втручанні Росії в американські президентські вибори 2016 року. Путін додав, що обговорювали й Мінські домовленості.

Зустріч Путіна та Трампа в Гельсінкі, 2018

Попри це, Трамп під час свого виступу жодного разу не згадав про Україну. Путін, коментуючи українську тематику, заявив, що під час переговорів звернув увагу на важливість реалізації Мінських угод і що США могли б рішучіше на цьому наполягати. Він також підтвердив, що позиція Вашингтона щодо анексії Криму незмінна і передбачає визнання таких дій Росії незаконними, але підкреслив: для РФ це питання "закрите".

Під час саміту у Гельсінкі відбувалися різні акції протесту, зокрема на підтримку України. У центрі столиці Фінляндії напередодні зустрічі розвісили плакати із закликами до обох лідерів. Серед тих, хто відреагував на переговори, був голлівудський актор Арнольд Шварценеггер.

У своєму відеозверненні він назвав виступ Трампа "незручним видовищем", звинуватив його у приниженні перед Путіним і заявив, що така поведінка підриває довіру до американської розвідки та Міністерства юстиції, які прямо вказують на відповідальність РФ за втручання у вибори у США.

"Ви стояли там, як маленька варена макаронина, як малолітній фанат. Я питав себе, коли ж ви попросите у нього автограф або зробите селфі", – сказав Шварценеггер, завершивши свою промову словами: "Ви президент США, ви не повинні так робити. Що з вами не так?".

На момент зустрічі вже було офіційно встановлено, що 12 офіцерів російських спецслужб причетні до кібератаки на сервер Демократичної партії США та виборчої комісії. Попри це, Трамп публічно засумнівався у висновках американських спецслужб.

"Звернулись до мене і сказали, що вони думають, ніби це Росія, але президент Путін щойно сказав, що це не Росія. Я хочу сказати наступне: в мене немає причин припускати, чому це мала бути Росія. Я хочу побачити сервер", — заявив Трамп.

Ці слова викликали хвилю критики всередині США, адже фактично президент поставив під сумнів роботу власної розвідки, надавши перевагу версії Москви. Пізніше Трамп пояснив журналістам, що нібито просто обмовився, коли сказав, що не вірить у російське втручання.

У листопаді 2018 року Путін і Трамп коротко поговорили в Парижі на заході на честь сторіччя з дня закінчення Першої світової війни..

Скасована через українських моряків зустріч

29 листопада 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про скасування запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Буенос-Айресі. Причиною він назвав захоплення Росією українських військових моряків та суден поблизу Керченської протоки.

У своєму зверненні Трамп підкреслив, що зустріч відбудеться лише після повернення моряків і кораблів Україні.

Двосторонні переговори мали пройти на полях саміту 30 листопада – 1 грудня, однак напружена ситуація у Чорному та Азовському морях змінила плани. Інцидент стався 25 листопада, коли російські військові атакували три українські судна, що прямували з Чорного в Азовське море. Шестеро українських військових отримали поранення, а катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу" були захоплені російськими прикордонниками.

Сторожовий корабель "Дон" робить навал на український буксир "Яни Капу"

Поки що "остання" зустріч у Японії

28 червня 2019 року президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін зустрілися на полях саміту G20 в японській Осаці. Переговори тривали близько 1 години 20 хвилин і проходили за участю членів делегацій, а не у форматі "віч-на-віч".

Зустріч Путіна та Трампа в Японії, 2019 рік

За повідомленням Білого дому, лідери обговорили ситуацію в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні, а також питання контролю над озброєннями й стан двосторонніх відносин. Обидва президенти погодилися, що покращення взаємин між США та Росією відповідає інтересам не лише їхніх країн, а й усього світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" звернувся до українських політологів, щоб дізнатися — що, на їхню думку, може статися під час зустрічі американського та російського президента, чи зміниться їхнє ставлення один до одного і які сценарії очікують на Україну.