Мелкий фанатик или прагматичный политик? Как проходили встречи Трампа и Путина

Встреча Путина и Трампа, которая, вероятно, будет проведена на следующей неделе и пройдёт в одной из стран арабского мира, уже привлекла к себе внимание. Люди гадают: в каком настроении она пройдёт, учитывая, что оба лидера неоднократно заявляли о дружеских и приятельских отношениях, однако в течение последнего месяца между ними наблюдается "похолодание".

"Телеграф" решил собрать историю предыдущих встреч Дональда Трампа и Владимира Путина, чтобы попытаться выяснить, где и когда они проходили и чем закончились.

"Добро пожаловать в ад": первая встреча в Германии

7 июля 2017 года в Гамбурге, в кулуарах саммита G20, прошла первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Приветствуя российского лидера, Трамп заявил, что рассматривает переговоры в Гамбурге как начало дискуссии, во время которой надеется обсудить много вопросов и достичь положительных результатов для обеих стран и других сторон.

"Это честь — быть здесь с вами", – заявил тогда Трамп российскому президенту.

Во время обмена приветствиями журналисты спросили Трампа о вероятном вмешательстве России в выборы в США, однако он проигнорировал этот вопрос.

Накануне, во время выступления в Варшаве, Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и других странах и присоединиться к сообществу ответственных государств. Перед саммитом Путин, со своей стороны, призвал отменить американские санкции, введённые после аннексии Крыма в 2014 году.

7-8 июля 2017 года в Гамбурге во время саммита G20 состоялись масштабные протесты под названием "Welcome to Hell", организованные антикапиталистическими и антиглобалистскими движениями. Акции были направлены против политики лидеров ведущих экономик мира, которых участники протеста обвиняли в поддержке глобальной системы, которая, по их мнению, углубляет неравенство и способствует обогащению корпораций и состоятельных стран за счёт более бедных регионов.

"Как малолетний фанат": памятный саммит в 2018 году

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая привлекла внимание всего мира. После переговоров, которые проходили за закрытыми дверями, лидеры провели совместную пресс-конференцию, на которой заявили о намерении работать над улучшением отношений между двумя странами.

По их словам, в центре обсуждения были темы борьбы с терроризмом, ситуация в Сирии, вопрос Корейского полуострова и обвинения во вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Путин добавил, что обсуждали и Минские договорённости.

Несмотря на это, Трамп во время своего выступления ни разу не упомянул об Украине. Путин, комментируя украинскую тематику, заявил, что во время переговоров обратил внимание на важность реализации Минских соглашений и что США могли бы решительнее на этом настаивать. Он также подтвердил, что позиция Вашингтона относительно аннексии Крыма неизменна и предусматривает признание таких действий России незаконными, но подчеркнул: для РФ этот вопрос "закрыт".

Во время саммита в Хельсинки проходили различные акции протеста, в частности в поддержку Украины. В центре столицы Финляндии накануне встречи развесили плакаты с призывами к обоим лидерам.

Среди тех, кто отреагировал на переговоры, был голливудский актёр Арнольд Шварценеггер. В своём видеообращении он назвал выступление Трампа "неудобным зрелищем", обвинил его в унижении перед Путиным и заявил, что такое поведение подрывает доверие к американской разведке и Министерству юстиции, которые прямо указывают на ответственность РФ за вмешательство в выборы в США.

"Вы стояли там, как маленькая варёная макаронина, как малолетний фанат. Я спрашивал себя, когда же вы попросите у него автограф или сделаете селфи", – сказал Шварценеггер, завершив свою речь словами: "Вы президент США, вы не должны так делать. Что с вами не так?".

На момент встречи уже было официально установлено, что 12 офицеров российских спецслужб причастны к кибератаке на сервер Демократической партии США и избирательной комиссии. Несмотря на это, Трамп публично усомнился в выводах американских спецслужб.

"Обратились ко мне и сказали, что они думают, будто это Россия, но президент Путин только что сказал, что это не Россия. Я хочу сказать следующее: у меня нет причин предполагать, почему это должна была быть Россия. Я хочу увидеть сервер", — заявил Трамп.

Эти слова вызвали волну критики внутри США, ведь фактически президент поставил под сомнение работу собственной разведки, отдав предпочтение версии Москвы. Позже Трамп объяснил журналистам, что якобы просто оговорился, когда сказал, что не верит в российское вмешательство.

В ноябре 2018 года Путин и Трамп коротко поговорили в Париже на мероприятии в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Отменённая из-за украинских моряков встреча

29 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Причиной он назвал захват Россией украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива.

В своём обращении Трамп подчеркнул, что встреча состоится только после возвращения моряков и кораблей Украине.

Двусторонние переговоры должны были пройти на полях саммита 30 ноября – 1 декабря. Инцидент с моряками произошёл 25 ноября, когда российские военные атаковали три украинских судна, направлявшихся из Чёрного в Азовское море. Шесть украинских военных получили ранения, а катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были захвачены российскими пограничниками.

Пока "последняя" встреча в Японии

28 июня 2019 года президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретились на полях саммита G20 в японской Осаке. Переговоры длились около 1 часа 20 минут и проходили с участием членов делегаций, а не в формате "тет-а-тет".

По сообщению Белого дома, лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине, а также вопросы контроля над вооружениями и состояние двусторонних отношений. Оба президента согласились, что улучшение взаимоотношений между США и Россией отвечает интересам не только их стран, но и всего мира.

