"Путін може водити Трампа за ніс": що на Заході пишуть про можливу зустріч лідерів

Путін зосереджений на уникненні розриву відносин із Вашингтоном

І Вашингтон, і Москва сигналізують про готовність провести першу за шість років особисту зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна мало не наступного тижня. Поки місце проведення, формат та порядок денний двостороннього саміту залишаються невідомими, зростає напруга через можливі наслідки цього діалогу.

Що про можливий зміст потенційної зустрічі пишуть західні ЗМІ — проаналізував "Телеграф".

Путіну важливіші не території, а "першопричини конфлікту"

Американська газета The New York Times стверджує, що для Путіна майбутній саміт із Трампом — ключ до досягнення цілей в Україні. Російський диктатор вважає, що така зустріч, а не лише успіхи на полі бою, "є його найкращим шансом здобути перемогу у війні проти України".

"Аналітики, що вивчають Путіна, а також люди, які його знають, з перших днів війни говорили, що головна мета російського лідера — насамперед досягти мирної угоди, яка реалізує його геополітичні прагнення, а не обов’язково завоювати певну кількість території на полі бою.

І саме президент США, на їхню думку, має найкращі можливості для досягнення цих цілей, які включають утримання України поза НАТО та запобігання майбутньому розширенню альянсу. Це допомагає пояснити, чому Путін так зосереджений на умиротворенні Трампа та уникненні розриву з Вашингтоном, навіть попри те, що Трамп виявляє дедалі більше нетерпіння через відмову Путіна погодитися на припинення вогню", — йдеться у матеріалі.

При цьому раптова згода Білого дому провести саміт із Москвою викликала питання про те, на що саме Путін погодився в середу під час переговорів зі спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом.

"Один із можливих варіантів — що Путін натякнув на більшу гнучкість у питанні, як земля може бути розділена або обміняна в будь-якому врегулюванні між Росією та Україною", — зазначають журналісти.

Видання нагадує, що протягом місяців росіяни під час контактів з американськими колегами наполягали на тому, що Москва має отримати всі чотири регіони, які Кремль, як він стверджував, "анексував" в України наприкінці 2022 року. Попри факт, що значні території цих областей залишалися під контролем України.

Наразі російські чиновники, можливо, сподіваються, що саміт віч-на-віч дасть Путіну можливість переконати Трампа, "який давно симпатизував Росії", знову підтримати погляди російського лідера на те, що він називає "першопричинами конфлікту".

"Люди, близькі до Кремля, а також політичні аналітики кажуть, що вимоги Путіна — виключити Україну з НАТО, обмежити українські військові можливості та закласти основу для більш дружнього до Москви уряду в Києві — важливіші для нього, ніж конкретика щодо того, яку саме територію Росія зрештою контролюватиме", — йдеться в матеріалі The New York Times.

При цьому Москва від самого початку офіційно не визначала кордони чотирьох "анексованих" регіонів, що може свідчити про "певну гнучкість" у земельному питанні. Експерти не виключають, що Москва може бути готова до обміну певними територіями.

"Найважливіше для Путіна — це НАТО і ці залізні гарантії того, що Україна не буде в НАТО, і що країни альянсу не будуть розвивати військову присутність усередині України, плюс набір політичних вимог до самої України", — сказала Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Центру Карнегі з питань Росії та Євразії. Інші вимоги, додала вона, можуть бути відкритими для переговорів.

Що нібито пропонують США

За даними польського медіа Onet, американські пропозиції передбачають:

— припинення вогню в Україні, а не мирну угоду;

— фактичне визнання територіальних здобутків Росії (шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років);

— скасування більшості запроваджених проти Росії санкцій, а згодом і повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.

У цьому пакеті, однак, немає гарантій нерозширення НАТО, чого Росія незмінно вимагає. Москва також не отримала жодної обіцянки припинення військової допомоги Україні.

"Останній пункт, однак, нібито був прийнятний для росіян", — зазначають у ЗМІ.

За оцінкою медійників, про те, що домовленість можлива, свідчать заяви щонайменше кількох провідних європейських політиків. Наприклад, 30 липня прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що "існує велика ймовірність і багато ознак того, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні припинена найближчим часом". Натомість два дні тому президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю ВВС зазначив, що "якщо ціною за виживання України стане те, що Росія окупує частину країни, то це — прийнятна ціна".

Крим можуть визнати російським?

Водночас Bloomberg повідомляє, що під час дзвінка Володимиру Зеленському та європейським лідерам 6 серпня Трамп припустив, що Путін може погодитися на участь у мирних переговорах в обмін на обговорення обміну територіями. Та висловив позитивну оцінку можливості припинення вогню.

Видання зазначає, що Росія претендує на Крим, який незаконно анексувала 2014 року, а також на східні та південні регіони України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які російські війська повністю не контролюють.

"Раніше США пропонували визнати Крим російським у рамках можливої угоди та фактично погодитися на втрату контролю над частинами інших українських регіонів, які окупувала Росія. За цими попередніми пропозиціями, контроль над частинами Запорізької та Херсонської областей мав би бути повернутий Україні", — нагадує медіа.

Диктатор хоче повернення на дипломатичну сцену

Як прогнозує телеканал CNN: Трамп може досягти прогресу в Україні, або ж потрапити в пастку Путіна.

"Лють Трампа, який кипів від розчарування через Путіна — адже той зруйнував надії президента стати миротворцем, гідним Нобелівської премії, — випарувалась після того, як його посланець Стів Віткофф вийшов із тригодинної зустрічі з кремлівським лідером у середу.

Трамп спрогнозував, що саміт, який має відбутися протягом кількох тижнів, може зупинити війну в Україні, заявивши, що є "дуже висока ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому".

Його впевненість більше відповідала звичному образу, ніж позиції останніх тижнів, коли він жорстко критикував Путіна за "огидні" авіаудари по Києву й називав лідера, яким він завжди захоплювався, "абсолютно божевільним"", — пише журналіст Стівен Коллінсон.

Він нагадує, що Трамп неодноразово казав про "значний прогрес", який ось-ось настане, відколи обійняв посаду у січні. Та причини, через які Путін продовжує війну, є набагато вагомішими, ніж будь-який "стимул, який Трамп міг би запропонувати".

"Мені здається, що у Вашингтоні ми іноді недооцінюємо, наскільки глибоко Кремль залучений у цю війну", — каже CNN Девід Салво, експерт з Росії та виконавчий директор Альянсу за захист демократії при Німецькому фонді Маршалла. — "Легітимність і доля всього путінського режиму тримаються не лише на тому, щоб завершити цю війну на російських умовах, але й на її продовженні у майбутньому. Вся економіка побудована навколо війни".

Та якщо Трампу якимось чином вдасться ініціювати справжній мирний процес, це врятує тисячі життів, а також означатиме великий успіх — і для США, і для нього особисто.

"Саміт із Путіним став би гучним актом державницького масштабу й надав би Трампу довгоочікувану можливість зустрітися з російським лідером сам на сам — і перевірити свою віру в те, що в особистій розмові він зможе застосувати свої навички укладання угод, щоби зупинити війну.

Трамп також пропонує тристоронню зустріч із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським — що стало б найважливішою дипломатичною подією від часу незаконного вторгнення Росії три роки тому", — йдеться у статті.

За прогнозом, настільки підвищені ставки можуть створити тиск на Путіна, аби той запропонував принаймні щось, що Трамп зможе подати як перемогу. Це може включати угоду про припинення авіаударів по цивільному населенню — навіть якщо повне припинення вогню та мирна угода можуть вимагати ще багато місяців переговорів.

Проте російські обіцянки припинити вогонь часто не варті й паперу, на якому написані підкреслює Коллінсон

Суттєвий прогрес також підтвердив би нову стратегію Трампа — змусити Путіна сісти за стіл переговорів за допомогою покарань, а не лестощів.

"У перші сім місяців другого терміну Трампа його неодноразово принижував Путін, ігноруючи мирні ініціативи президента та висміюючи його заяви про те, що російський лідер щиро прагне миру. Навіть сам Трамп, який має давню історію підлабузництва перед Путіним, схоже, усвідомив, що його зробили дурнем.

Але Путін цілком може знову водити Трампа за ніс після зустрічі з Віткоффом, який раніше залишав Кремль, повторюючи російські меседжі", — пише CNN.

Путін натомість давно заявляє, що готовий зустрітися з Трампом, коли настане слушний момент, і така зустріч — яка викликала б асоціації з самітами США та СРСР у часи Холодної війни — стала б поверненням ізольованого лідера на головну дипломатичну сцену світу. Будь-яка така зустріч також нагадає про саміт у Гельсінкі під час першого терміну Трампа, коли Путіну приголомшливо успішно вдалося маніпулювати американським президентом.

Крім того, російський диктатор може розглядати новий формат взаємодії з Трампом як спосіб виграти більше часу, щоб "відкусити ключові стратегічні території на Сході України".

"Ще один можливий підхід — спроба Росії "звабити" Трампа пропозиціями, аби відволікти його від теми України — наприклад, обіцянкою переговорів щодо угоди про контроль над ядерними озброєннями, що посилила б його історичну спадщину, або ж якоюсь значною економічною співпрацею, яка апелювала б до його схильності до політики угод", — підсумовує Стівен Коллінсон.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про нові умови перемир'я України і Росії. Що кажуть у США, Європі і як налаштовані у Путіна