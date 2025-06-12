Президент Сербії запропонував несподівану допомогу Україні

Белград обіцяє гуманітарну підтримку

Сербія готова допомогти Україні з відновленням пошкоджених російським вторгненням міст. Крім того, вона не визнає окуповані території частиною Росії.

Про це розповів президент Сербії Олександр Вучич під час виступу на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня. За його словами, Київ може розраховувати на підтримку у гуманітарній сфері, а також на підтримку територіальної цілісності.

"Від імені моєї країни можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою і непохитною у дотриманні Статуту ООН та міжнародного права, що передбачає захист територіальної цілісності країн, визнану ООН найважливішою. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося непохитними", — сказав Вучич.

Президент Сербії також додав, що має намір розвивати двосторонню співпрацю з Україною та готовий запропонувати допомогу своєї країни для відновлення одного чи двох міст, або "невеликого регіону".

"Думаю, для українців це було б проявом допомоги", — сказав він.

Варто зазначити, що для Вучича це був перший візит до України. Попри міцні зв’язки з Росією, він останніми роками намагається покращити відносини з Києвом, а сербські військові заводи навіть займалися виробництвом боєприпасів, які через європейських посередників потрапляли до рук ЗСУ.