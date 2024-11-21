Сербія поскаржилася на Україну через прапор (фото)

Українські фанати вивісили банер, який не сподобався сербам

Збірна України з футболу виконала завдання-мінімум – зберегла прописку у дивізіоні B Ліги націй. Це сталося після того, як українські футболісти обіграли Албанію у матчі 6-го туру (2:1).

На цьому поєдинку українські та албанські вболівальники скандували антисербські кричалки. Про це повідомляє GSP.

Сербський футбольний союз поскаржився Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на поведінку вболівальників під час матчу Албанія – Україна. Серби також незадоволені тим, що на трибунах розвісили російський та сербський прапори з написом: "До біса вас, окупанти". УЄФА поки що ніяк не відреагував на ситуацію.

Сербський та російський триколор на трибунах у Тирані

Повний відеоогляд матчу Албанія — Україна.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. За місце в Лізі А українці можуть зіграти саме з Сербією. Серед інших потенційних суперників – Шотландія, Бельгія та Угорщина. Матчі плей-оф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).