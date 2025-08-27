Наймасштабніша "чистка" з часів Мао: навіщо Сі Цзіньпін позбавляється своїх генералів

Поки що незрозуміло, як чистки вплинули на боєздатність армії

Глава компартії Китаю Сі Цзіньпін посилив чищення у військовому керівництві країни, а розмах процесу вже досягнув часів Мао Цзедуна. За час його третього терміну з публічного простору зникли чи потрапили під слідство 14 генералів із 79.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Видання зазначає, що це торкнулося, зокрема, генералів, яких Сі Цзіньпін сам й призначив. Подібного не траплялося у Китаї з часів Мао.

Видання зазначає, що чинний лідер Китаю порушив правила, щоб утриматися у владі понад десять років. За цей час він призначив на ключові посади своїх лоялістів, у тому числі й до армії. Однак у 2023 році сталося несподіване звільнення глави ракетних військ Лі Юйчао, після чого "покотилися голови" інших генералів.

Однак, враховуючи непрозорість китайського керівництва, західні спостерігачі поки що не можуть зрозуміти, що це все означає — бажання зміцнити армію, підготовка до вторгнення на Тайвань або недовіра до своїх чиновників.

Коли Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році, проблема корупції в армії була загальновідомою, а офіцери отримували посади завдяки хабарям генералам. Армійська реформа стала першим пріоритетом нового глави компартії, який пообіцяв зробити з НВАК армію, здатну "воювати і перемагати". 2023 року проблема готовності армії знову спливла на поверхню, після чого почалися зникнення генералів.

Як зазначив старший науковий співробітник Центру з вивчення військових справ Китаю при Національному університеті оборони США Джоел Вутноу, у НВАК чистки сприймають як порятунок системи від корупції. Хоча, напевно, високі офіцери зацікавлені в тому, щоб будь-які можливі тіньові схеми при закупівлі обладнання для армії не спливли на поверхню, поки вони перебувають на посаді.

"Складно сказати, наскільки сильно чистки вплинули на боєздатність. Головне, що сам Сі, ймовірно, не може бути повністю впевнений у якості озброєння НВАК — навіть попри те, що НВАК готується до великого параду в Пекіні, який має продемонструвати свої нові можливості світової аудиторії" Джоел Вутноу

Як повідомлялося раніше, Китай готує масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. На ньому він продемонструє свої новітні зразки озброєнь, які здатні завдати удару США.