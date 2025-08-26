Саміт буде найбільшим з моменту створення ШОС

З 31 серпня по 1 вересня у китайському Тяньцзіні відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), яка збере лідерів понад 20 країн. На ньому буде присутній і Володимир Путін.

Як повідомляє Reuters, для нього це стане "черговим дипломатичним переворотом". Крім цього, дуже показовий і візит прем’єра Індії Нарендри Моді, який до Китаю не приїжджав уже сім років.

Сі Цзіньпін захоче використати саміт як можливість продемонструвати, як починає виглядати міжнародний порядок після відходу Америки, і що всі зусилля Білого дому з січня щодо протидії Китаю, Ірану, Росії, а тепер й Індії не дали очікуваного ефекту. Просто подивіться, як сильно БРІКС засмутив (президента США) Дональда Трампа, адже саме для цього і створено ці групи Ерік Оландер головний редактор дослідницької агенції The China-Global South Project

Саміт 2025 стане найбільшим з моменту створення ШОС у 2001 році, проте аналітики сходяться на думці, що ефективність блоку поки сумнівна. Однією з основних проблем є напруженість між двома ключовими країнами – Індією та Пакистаном. Крім того, у Нью-Делі не стали засуджувати атаки Ізраїлю на ще одного члена ШОС – Іран.

Що стосується візиту Путіна, то вважається, що він залишиться в Китаї до проведення заходів до річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Як повідомлялося раніше, Китай готує масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. На ньому він продемонструє свої новітні зразки озброєнь, які здатні завдати удару США.