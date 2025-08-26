Сі покаже Трампу свій дрючок: Китай готує парад із сюрпризами, у США побоюються "чудо-зброї" (фото)

Китай готує масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. На ньому він продемонструє новітні зразки озброєнь, які здатні уразити США.

"Телеграф" розповідає, чим Пекін зібрався лякати американців.

Парад понтів

3 вересня у Китаї пройде парад на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни — важлива подія у політичному календарі голови КНР Сі Цзіньпіна, який буде у центрі більшої частини подій на площі Тяньаньмень. Він відбудеться за кілька днів після саміту, на якому Сі Цзіньпін, як очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими світовими лідерами, тими, хто прагне заручитися підтримкою своїх країн в умовах збільшеної напруженості у відносинах із США.

Напередодні свята видання Bloomberg, аналізуючи супутникові знімки плацдарму параду, виявило на ньому цілий клондайк різної нової техніки. Серед неї: гіперзвук, нові протикорабельні ракети, бойові безпілотники та балістичні ракети, здатні нести ядерні заряди.

Що у Сі в рукавах

Роботи винищувачі

Серед зброї, зафіксованої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, мабуть, є ударні та розвідувальні безпілотники. Останнім часом Пекін робить значний наголос на них.

До них відносяться безпілотники "лояльних ведених" — призначені для взаємодії з пілотованими винищувачами.

У 2021 році Китай представив прототип безпілотника-невидимки Feihong FH-97, який був названий першим боєготовим китайським безпілотником. Його ще називають аналогом американських дронів Loyal Wingman, призначених для ведення бойових дій разом з пілотованими літаками.

Схоже, що вони відповідають фотографіям, опублікованим у соціальних мережах, на яких видно переміщення такої зброї Пекіном, але Bloomberg News не вдалося підтвердити цю інформацію.

На Вашингтон

Хоча китайська влада накрила ракети в районі розміщення, на супутникових знімках, ймовірно, можна побачити кілька твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-41.

Дунфен-41, DF-41 — китайська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета (МБР), призначена для доставки ядерних зарядів. Передбачається, що вона має дальність в 12 000 — 14 000 км і несе головну частину, що містить до 10 бойових блоків. Вона вперше була представлена у 2019 році і може дістати до США.

Китайські "меломани" підсіли на швидкий звук

Кожухи також приховують інші ракети, включаючи надзвукову крилату ракету DF-100. Це китайська надзвукова стратегічна крилата ракета, призначена для знищення наземних і морських цілей, що рухаються. Може оснащуватися як звичайною, так і ядерною боєголовкою.

Про цю зброю відомо небагато, але Китайський інститут аерокосмічних досліджень ВПС США заявив, що його дальність, ймовірно, становить кілька тисяч кілометрів.

Місцеві жителі також зафіксували чотири типи ракет з позначеннями YJ-15, YJ-17, YJ-19 та YJ-20. Незважаючи на конструктивні відмінності, всі зразки призначені для ураження наземних та надводних цілей.

Ракета YJ-15 є протикорабельною ракетою, розробленою на основі надзвукової ПКР YJ-12, що знаходиться на озброєнні морської авіації ВМС КНР і входить до складу протикорабельного озброєння надводних кораблів.

Ракета YJ-17 має унікальний зовнішній вигляд, що не повторює жодну відому ракету на доступних фотографіях. За припущеннями користувачів, це гіперзвуковий глайдер, який використовується в нових балістичних ракетах китайської розробки. Глайдер є бойовою частиною, яка планує в атмосфері на гіперзвукових швидкостях після відокремлення від носія.

YJ-19 також має унікальну конструкцію та імовірно оснащена гіперзвуковим прямопоточним повітряно-реактивним двигуном. Конструктивно ракета схожа на рендер китайської гіперзвукової крилатої ракети великої дальності.

Балістична ракета YJ-20 нагадує невідому балістичну ракету, яка входить у озброєння ракетного есмінця проєкту Type 055. Есмінці цього типу вже проводили випробувальні пуски таких ракет, і порівняння зовнішнього вигляду показує певну подібність між зразками.

YJ-21 являє собою твердопаливну двоступінчасту ракету з аеродинамічними та руховими системами, оптимізованими для гіперзвукового польоту. На середній ділянці траєкторії ракета розвиває крейсерську швидкість понад 6 махів, але в кінцевій ділянці розганяється до 10 махів. Ракета надає ВМС Народно-визвольної армії Китаю можливості для ураження великих морських цілей, у тому числі авіаносних ударних груп.

Згідно з кадрами в соціальних мережах, вулицями Пекіна також демонструвалися нові моделі танків та бойових машин піхоти. За словами аналітиків, вони, очевидно, оснащені передовими датчиками та системами активного захисту — компактними протиракетними системами малої дальності — для захисту від безпілотників.

У дядька Сема стискається … серце

Проаналізувавши кількість та якість зброї у виданні дійшли висновку, що зараз Китай робить акцент на високоточних ударах та безпілотних наступальних та оборонних можливостях. Це показує, що мета — "виграти високотехнологічну, високоінтенсивну війну".

"Мало яка країна розробила стільки протикорабельних ракет, що охоплюють всі можливі категорії", — говорить співрозмовник видання.

При цьому передові технології, такі як гіперзвукові системи, що підвищують "шанси на подолання корабельних систем ППО та явно розробляються з метою придушення ВМС США у західній частині Тихого океану"

Самий парад покликаний продемонструвати військову міць Пекіна та, можливо, залучити потенційних покупців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні на День Незалежності вперше офіційно показали "Довгий Нептун" — наземну модифікацію легендарної крилатої протикорабельної ракети, яка потопила крейсер "Москва".