Самая масштабная "чистка" со времен Мао: зачем Си Цзиньпин избавляется от своих генералов

Пока непонятно, как чистки повлияли на боеспособность армии

Глава компартии Китая Си Цзиньпин усилил чистки в военном руководстве страны, а размах процесса уже достиг времен Мао Цзэдуна. За время его третьего срока из публичного пространства или попали под следствие 14 генералов из 79.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Издание отмечает, что это коснулось, в том числе, генералов, которых Си Цзиньпин сам назначил. Подобного не случалось в Китае со времен Мао.

Издание отмечает, что действующий лидер Китая нарушил правила, чтобы удержаться во власти более десяти лет. За это время он назначил на ключевые должности своих лоялистов, в том числе и в армию. Однако в 2023 году произошло неожиданное увольнение главы ракетных войск Ли Юйчао, после чего "покатились головы" и других генералов.

Однако, учитывая непрозрачность китайского руководства, западные наблюдатели пока не могут понять, что это все значит — желание укрепить армию, подготовка ко вторжению на Тайвань или недоверие к своим чиновникам.

Когда Си Цзиньпин пришел ко власти в 2012 году проблема коррупции в армии была общеизвестной, а офицеры получали должности благодаря взяткам генералам. Армейская реформа стала первым приоритетом нового главы компартии, который пообещал сделать из НОАК армию, способную "воевать и побеждать". В 2023 году проблема готовности армии вновь всплыла на поверхность, после чего начались исчезновения генералов.

Как отметил старший научный сотрудник Центра по изучению военных дел Китая при Национальном университете обороны США Джоэл Вутноу, в НОАК чистки воспринимают как избавление системы от коррупции. Хотя наверняка высокие офицеры заинтересованы в том, чтобы любые возможные теневые схемы при закупках оборудования для армии не всплыли на поверхность, пока они находятся на должности.

"Сложно сказать, насколько сильно чистки повлияли на боеготовность. Главное, что сам Си, вероятно, не может быть полностью уверен в качестве вооружения НОАК — даже несмотря на то, что НОАК готовится к крупному параду в Пекине, призванному продемонстрировать свои новые возможности мировой аудитории" Джоэл Вутноу

Как сообщалось ранее, Китай готовит масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. На нем он продемонстрирует свои новейшие образцы вооружений, которые способны нанести удар по США.