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Зради, спроба вбивства та самогубства: що відомо про дружину Оззі Осборна Шерон

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Шерон Осборн та Оззі Осборн розлучалися, але згодом знову зіграли весілля Новина оновлена 23 липня 2025, 10:48
Шерон Осборн та Оззі Осборн розлучалися, але згодом знову зіграли весілля. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Дружина рок-легенди намагалася накласти на себе руки через зраду чоловіка

Багато хто знає про неї лише як про дружину легенди рок-музики, однак Шерон Осборн вже давно вийшла з тіні чоловіка. Вона стала продюсеркою, зіркою шоубізнесу, але з важкою долею. Якось вона хотіла накласти на себе руки, а згодом Оззі Осборн, який помер 22 липня 2025 року, намагався її вбити.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину зірки хеві-металу Шерон Осборн. Тепер вона стала вдовою рок легенди.

Що відомо про дружину Оззі Осборна

Дівоче прізвище Шерон — Леві. Вона народилася 9 жовтня 1952 року в Лондоні. Вона відома як телеведуча — отримала популярність після виходу реаліті-шоу "Сімейка Осборнів" на телебаченні. У ньому фани побачили буденне життя культового музиканта і власне його дружину. Шерон також була організаторкою Ozzfest — фестивалю рок-музики, яким вона керувала з 1996 по 2018 роки.

Шерон Осборн
Фото: Getty Images

Шерон також спробувала себе у ролі судді. Вона була однією із членів журі в шоу X Factor і America’s Got Talent. Одне із амплуа дружини Осборна — письменниця. Вона написала кілька автобіографічних книг, серед них — "Екстрім, або Моя автобіографія, де розповіла про своє життя, "Вижила", де ділилася думками після пережитого раку, і "Нестомлена". Також зірка стала авторкою книги для дітей.

Спроба самогубства

У 2024 році Шерон зізналася, що хотіла накласти на себе руки. Про це пише видання People. Такі думки у неї з'явилися після того, як вона дізналася про зраду чоловіка. Тоді вона пережила важку депресію і не бачила сенсу жити далі. Жінка наковталася таблеток і зачинилася у спальні — її врятувала покоївка, яка вчасно зайшла до кімнати.

Оззі Осборн та Шерон Осборн
Фото: Getty Images

Після цього пара розлучилася після 33 років шлюбу. Однак згодом Оззі став лікуватися від сексуальної залежності і намагався повернути Шерон. У результаті вони все ж стали знову зустрічатися, а потім зіграли весілля вдруге. Музикант публічно зізнався про зразу, а потім з'ясувалося, що він мав кілька коханок.

Оззі Осборн та Шерон Осборн
Фото: Getty Images

Спроба убивства Шерон Осборн Оззі Осборном

Інцидент стався у 1989 році. Тоді музикант переживав алкогольну та наркотичну залежність. Того вечора Шерон прочитала дітям казку і пішла до вітальні, де перебував Оззі. За її совами, чоловік різко змінився і показав на неї пальцем зі словами: "Ми ухвалили рішення, що ти повинна померти", почав душити дружину.

Шерон Осборн
Фото: Getty Images

Шерон встигла натиснути тривожну кнопку, яка була в їхньому будинку. Дружина музиканта, за її словами, думала тоді про їхніх трьох дітей, які були ще маленькими. Тоді музиканту висунули звинувачення в замаху на вбивство дружини.

Оззі та Шерон Осборни з дітьми
Оззі та Шерон Осборни з їхніми трьома дітьми. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був останній концерт Оззі Осборна. Музикант, який мав хворобу Паркінсона, сидів на троні. На концерті зібралося близько 40 тисяч людей.

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