В Парижі почалася зустріч Коаліції охочих, з якої вже пішов Віткофф. Перші деталі (оновлюється)

Від США присутній Стів Віткофф

Засідання Коаліції охочих – об'єднання країн, які беруть участь у забезпеченні гарантії безпеки для України, розпочалося у Парижі 4 вересня. Участь в ньому беруть понад 30 лідерів країн та глав урядів.

13:50 Спецпредставник президента США Стів Віткофф залишив Єлисейський палац, де відбувається засідання країн Коаліції рішучих. Спецпосланець Трампа був присутній на зустрічі лише частково. Через 20 хвилин після початку засідання з’явилася інформація, що він покинув зал, повідомляє "Радіо Свобода".

У Єлисейському палаці пояснили, що він звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Віткофф був змушений піти на іншу зустріч, як і було заплановано. Очікується, що він доєднається до лідерів, коли вони будуть телефонувати Дональду Трампу.

Як повідомляє загальнонаціональний французький телеканал TF1, на зустрічі присутні дев'ять лідерів. Зокрема це: президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, голови Єврокомісії та Євроради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єри Польщі Дональд Туск, Нідерландів Дік Схооф, Бельгії Барт де Вевер і Данії Метте Фредеріксен.

Від США на засіданні присутній спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф. Ще 28 учасників зустрічі братимуть участь онлайн. Серед них генсек НАТО Марк Рютте, а також:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

британський прем’єр Кір Стармер

президент Румунії Нікушор Дан

прем’єр Болгарії Россен Желязков

прем’єр Естонії Крістен Міхал

латвійська прем’єрка Евіка Сіліня

президент Литви Гітанас Науседа

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре

прем’єр Швеції Ульф Крістерссон

прем’єр Чехії Петр Фіала

прем’єр Люксембургу Люк Фріден

прем’єр Ірландії Міхол Мартін

прем’єр Португалії Луїс Монтенегро

прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс

президент Кіпру Нікос Христодоулідіс

прем’єр Хорватії Андрей Пленкович

прем’єр Словенії Роберт Голоб

прем’єр Албанії Еді Рама

прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч

прем’єр Канади Марк Карні

прем’єр Японії Сігеру Ісіба

прем’єр Австралії Ентоні Албаніз

прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон

прем’єрка Австрії Беате Майнль-Райзінгер

прем’єрка Ісландії Карін Гуннарсдоттір

віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз

На 15:00 заплановано телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. О 16:00 має відбутися пресконференція у французькому президентському палаці.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч Коаліції охочих триває. Він показав відео з Парижу.

Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз Володимир Зеленський

Що таке Коаліція охочих

Це об’єднання понад 30 країн, переважно європейських, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно президент Франції Емманюель Макрон жорстко висловився в бік глави Росії Володимира Путіна.