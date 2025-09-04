Трамп Путіна не врятує? Хто доб'є Росію, розділить її територію і забере ядерну зброю

У Штатах розуміють, що Росія на всіх парах летить у прірву

Президент США Дональд Трамп не розуміє, як можна воювати у XXI столітті, у той час як можна торгувати і заробляти. Водночас російський диктатор Володимир Путін четвертий рік продовжує повномасштабну війну в Україні і веде свою країну до економічної прірви.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, кому буде вигідною розвал РФ.

За його словами, американська адміністрація бачить результати економічної політики Путіна і розуміє, що відбувається.

— Вони розуміють, що Росія на всіх парах летить у прірву. Їм незрозуміло, як так можна. [Путін] фактично нищить державу, нищить своїх людей, — каже політолог.

На його думку, на планеті залишається лише одна країна, готова рятувати Росію — це Сполучені Штати Америки.

— Всі інші країни, сусіди із задоволенням хотіли б, щоб ця країна просто здохла. Так, Україна — сама по собі, Туреччина — з їхнім тюркським світом, Китай — за певних обставин готовий був би піти на дезінтеграцію Росії, тому що нафту і газ можна качати. Ядерну зброю ще можна захопити, — додатковий арсенал, — каже керуючий партнер НАГ.

Він нагадав, що на параді в Пекіні Китай уперше показав ядерну ракету DF-5C, здатну уразити будь-яку ціль на планеті. Окрім того, величезну кількість міжконтинентальних ракет має Росія.

— Ракети є. А навіщо їх ще робити? Це ж дорого. Можете у росіян забрати. Тому поки так, вони [США] будуть змушені змиритися з реальністю. А Україна повинна показувати, що буде добивати Росію і байдуже, що там буде думати Путін, — підсумував Тарас Загородній.

