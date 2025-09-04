В Париже прошла встреча Коалиции желающих: чем закончилась (обновляется)

От США присутствовал Стив Уиткофф

Заседание Коалиции желающих – объединение стран, участвующих в обеспечении гарантий безопасности для Украины, прошла в Париже 4 сентября. Участие в нем принимали более 30 лидеров стран и глав правительств.

15:30 Трамп, Зеленский и европейские лидеры начали совместную телеконференцию, — Bloomberg.

15:10 Встреча "коалиции желающих" в Париже завершена. Как сообщил пресс-секретарь президента Украины, также Зеленский завершил встречу со спецпредставителем США Виткоффом.

Теперь состоится телефонный разговор европейских лидеров и Виткоффа с Трампом. После этого президент Франции Макрон даст брифинг с журналистами в Елисейском дворце.

13:50 Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где проходит заседание стран Коалиции желающих. Спецпосланник Трампа присутствовал на встрече частично. Через 20 минут после начала заседания появилась информация, что он покинул зал, сообщает "Радио Свобода".

В Елисейском дворце объяснили, что он обратился ко всем собравшимся главам государств и правительствам. Уиткофф был вынужден пойти на другую встречу, как и было запланировано. Ожидается, что он присоединится к лидерам, когда они будут звонить по телефону Дональду Трампу.

Как сообщает общенациональный французский телеканал TF1, на встрече присутствует девять лидеров. В частности, это: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляен и Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьеры Польши Дональд Туск, Нидерландов Дик Схооф, Бельгии Барт де Вевер и Дании Мэтте Фредерик.

От США на заседании присутствует спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Еще 28 участников встречи будут участвовать онлайн. Среди них генсек НАТО Марк Рютте, а также:

канцлер Германии Фридрих Мерц

премьер Италии Джорджа Мэлони

британский премьер Кир Стармер

президент Румынии Никушор Дан

премьер Болгарии Россен Желязков

премьер Эстонии Кристен Михал

латвийская премьер Эвика Силиня

президент Литвы Гитанас Науседа

премьер Норвегии Йонас Гар Стере

премьер Швеции Ульф Кристерссон

премьер Чехии Петр Фиала

премьер Люксембурга Люк Фриден

премьер Ирландии Михол Мартин

премьер Португалии Луис Монтенегро

премьер Греции Кириакос Мицотакис

президент Кипра Никос Христодоулидис

премьер Хорватии Андрей Пленкович

премьер Словении Роберт Голоб

премьер Албании Эди Рама

премьер Черногории Милойко Спаич

премьер Канады Марк Карни

премьер Японии Сигеру Исиба

премьер Австралии Энтони Албаниз

премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон

премьер Австрии Беате Майнль-Райзингер

премьер Исландии Карин Гуннарсдоттир

вице-президент Турции Джевдет Илмаз

На 15:00 запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В 16:00 состоится пресс-конференция во французском президентском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча Коалиции желающих продолжается. Он показал видео из Парижа.

Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших сил обороны Украины сейчас Владимир Зеленский

Что такое Коалиция желающих

Это объединение более 30 стран, преимущественно европейских, нарабатывающих методы сдерживания потенциальной российской агрессии в случае достижения мирного соглашения. Сопредседательствуют в объединении президент Франции и премьер-министр Великобритании.

