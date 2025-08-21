Краватка-метелик, подіум і завжди свіжі квіти: як виглядає могила дизайнера Вороніна і хто успадкував його справу

Дизайнер запатентував унікальний метод пошиття чоловічих костюмів без примірок

Михайло Воронін — легенда української моди. Він створив цілий "переворот" у світі чоловічих костюмів, а після смерті модельєра, його справу продовжила донька. Похований дизайнер у Києві, на Байковому кладовищі, поруч із футболістом Белькевичем, і його могила вирізняється серед інших.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на могилі Михайла Вороніна. Ми також дізналися, що відомо про нащадків модельєра.

Що відомо про Михайла Вороніна

Народився Михайло Воронін 10 липня 1938 року в Києві. У мистецтво шиття він закохався ще у підлітковому віці — вже у 14 років він став працювати кравцем, а вже у 26 став працювати закрійником чоловічого верхнього одягу.

Михайло Воронін

Заслуги Михайла Вороніна

Воронін — справжній трендсетер у світі моди. Саме він розробив і запатентував унікальний жилетно-макетний метод пошиття чоловічих костюмів без примірок. Клієнти могли отримати ідеальний костюм навіть на відстані.

Михайло Воронін - видатний кутюр'є. Фото: voronin.ua

У 2002 році Михайло Львович створив смокінг 500-го розміру. Це був гігантський костюм, заввишки й завширшки, як триповерховий будинок із краваткою-метеликом. Це вбрання увійшов у книгу рекордів Гіннеса.

Воронін Михайло. Фото: voronin.ua

Костюми Вороніна носили не тільки українські, а й світові знаменитості — Сильвестр Сталлоне, хореограф Роман Віктюк і балетмейстер Володимир Гришко. І це ще не весь список.

Михайло Воронін

Нащадки Михайла Вороніна

Відомо, що дизайнер мав доньку Ларису. Після смерті батька вона взяла на себе керівництво брендом і фабрикою і продовжила справу Вороніна. Вона згадується, як людина. яка напам’ять знає фразу дизайнера: "Навіщо відзначати день народження у суботу, якщо він припав на середу?". Саме тому у 2013-му, організувавши вечір пам’яті Михайла Вороніна, не переносила його на вихідний.

Донька модельєра Михайла Вороніна Лариса

Щодо внуків кутюр’є, немає багато інформації у мережі. Відомо, що він у модельєра єдиний внук і його звати Євген Шаргородський. Він мешкає у Сполучених Штатах.

Могила Михайла Вороніна

Дизайнер спочиває на Байковому кладовищі в Києві. Його могила виділяється серед інших. Там завжди є кольорові квіти. Місце поховання модельєра оформлене у формі величного монумента з аркою у вигляді краватки-метелика.

Михайло Воронін похований на Байковому кладовищі в Києві

Могила дизайнера завжди доглянута

Монумент розташований на постаменті-подіумі, де викарбувана іменна зірка Михайла Вороніна. Навколо могили земля встелена білим декоративним камінням.

Могила Михайла Вороніна

