Не прийшла на інавгурацію Макрона і ховається від камер: що відомо про сестру президента Франції

Естель одружена і виховує двох дітей

Президент Франції Еммануель Макрон – старша дитина у сім’ї. У нього є брат Лоран, який вражаюче на нього схожий, а також сестра Естель. Вона обрала медичну кар’єру та ретельно оберігає своє особисте життя від уваги громадськості.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про молодшу сестру лідера Франції. Як виявилося, Естель ніколи не з’являлася з Емманюелем Макроном на публіці.

Естель Макрон — що відомо про сестру президента Франції

Естель Макрон народилася 1982 року в Ам’єні, на півночі Франції. Батьки президента збудували успішну кар’єру в медицині, тому брат Лоран і сестра Естель пішли їх стопами й присвятили себе роботі у сфері охорони здоров’я. А ось Емманюель пішов у політику.

Батьки Емманюеля Макрона

Сестра Макрона здобула медичну освіту у Франції й стала нефрологом — фахівцем із захворювань нирок. Нині вона живе та працює в регіоні Тулузи (на південному заході Франції).

Своє особисте життя Естель намагається захистити від публічності. Відомо, що сестра Емманюеля одружена з інженером Карлом Франже, з яким виховує двох дітей.

Сім’я Емманюеля Макрона

Попри те, що її брат уже 8 років керує країною, Естель веде закритий спосіб життя, вона не дає інтерв’ю і не з’являється разом із президентом Франції на важливих публічних заходах.

Щобільше, Естель пропустила інавгурацію старшого брата у 2017 році, але тоді мала поважну причину — вона була вагітна і вирішила зберегти свою приватність. У відкритому доступі немає її фотографій, що робить її найбільш потайливою фігурою в сім’ї Макронів.

Емманюель Макрон під час інавгурації

Така закритість наголошує на прагненні Естель до тихого і непримітного життя, яке різко контрастує з яскравою публічною діяльністю її брата Емманюеля.

