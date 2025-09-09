Это было наследие Брижит: что известно о вилле, которую продали супруги Макрон

Вилла имеет четыре этажа и несколько лет назад там был сделан ремонт

Семья президента Франции Эммануэля Макрона продала свою виллу "Монежан", расположенную во французском курортном городке Ле-Туке. Стоимость поместья, ранее принадлежавшего семье супруги президента Брижит Макрон (в девичестве Тронье), оценили в 3,7 млн евро.

Это целый четырехэтажный дворец. "Телеграф" решил выяснить, что известно о вилле "Монежан" и почему она так популярна.

Вилла "Монежан" была построена в 1908 году по проекту архитектора Анатоля Бьене. В 1950-х годах ее унаследовала Брижит Тронье. Дом площадью 250 квадратных метров расположен на участке 660 квадратных метров в популярном районе "Золотой треугольник". На первом этаже виллы к моменту продажи размещались агентство недвижимости и магазин одежды, которые также пренадлежали Макронам.

Вилла Макронов "Монежан". Фото: Сипа/М.Астар

В 2016 году стоимость поместья оценивалась в 1,2 млн евро, однако к 2025 году его рыночная стоимость выросла до 3,6–3,7 млн евро. В конце 2022 года Макроны произвели ремонт, взяв для этого кредит в размере 350 000 евро на 15 лет, что значительно повысило рыночную стоимость виллы.

Вилла Макронов имеет четыре этажа

Почему Макроны решили продать виллу?

После бракосочетания в 2007 году Эммануэль и Брижит Макроны часто проводили выходные в имении. Однако со временем вилла, расположенная в центре туристического маршрута, потеряла приватность из-за постоянного потока людей. Это стало одной из причин ее продажи.

