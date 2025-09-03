Історія кохання майже як у Макронів: яким був ексчоловік королеви Летиції і що відомо про їхній шлюб (фото)

Роман Летиції з учителем тривав 10 років

Королева Летиція, яку вся Іспанія бачила топлес, до заміжжя з Філіпом VI перебувала у шлюбі з Алонсо Пересом. Познайомилися вони, коли Летиції було 16 років, у старшій школі Instituto Ramiro de Maeztu, де він працював викладачем мови та літератури.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про перший шлюб королеви Летиції та як виглядає її колишній чоловік Алонсо Перес. Ми дізналися деякі подробиці.

Королева Летиції була одружена зі шкільним вчителем

Майбутня королева Іспанії Летиція Ортіс у 16 років закохалася у шкільного педагога Алонсо Переса, якому на той момент було 26. Їхній роман, який пережив розлуку, оскільки Летиція навчалася в Мексиці, тривав 10 років, а потім Алонсо зробив їй пропозицію руки та серця.

Летиція та її перший чоловік Алонсо

Як повідомляє Royalfamily.news, весілля відбулося 7 серпня 1999 року в рідному місті нареченого — Альмендралехо. Церемонію провів у залі ратуші тодішній мер міста, який за сумісництвом був близьким другом Алонсо.

Королева Летиція у молодості

Урочистість була без надмірностей, на ній було менш як 100 гостей, тільки близькі родичі та друзі. Для весілля Летиція вибрала собі сукню бренду Victorio & Lucchino, а волосся заплела в косу. Однак фотографій із першого весілля Летиції у відкритому доступі немає.

Королева Летиція була одружена зі шкільним вчителем, фото: DR

Попри те що їхній роман був тривалим і пройшов низку випробувань, у 2000 році, через рік після весілля, Летиція розлучилася з Алонсо. Розійшлися вони без скандалів, дітей не мали. Нині її ексчоловік зосереджений на професійній діяльності та уникає публічності.

Перший чоловік королеви Іспанії Летиції Алонсо Перес

