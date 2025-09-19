Фільм проти Путіна може отримати "Оскар": його таємно зняли в одній із шкіл Росії (відео)

Фільм показує впровадження пропаганди у російських школах

У Росії вплив пропаганди відчувається особливо сильно з початку повномасштабної війни проти України. І щоб показати, як вона впливає на дітей та суспільство, звичайний учитель однієї зі шкіл Челябінська вирішив таємно зняти про це фільм.

Педагог незабаром залишив країну, а його робота була обрана Данією як офіційна заявка на премію "Оскар". Але поки що невідомо, чи потрапить кінострічка "Містер ніхто проти Путіна" у шорт-лист. "Телеграф" вирішив дізнатися детальніше про фільм.

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" висунули на "Оскар"

Документальний фільм "Містер Ніхто проти Путіна" (Mr. Nobody Against Putin), знятий американським режисером Девідом Боренштейном та колишнім російським учителем Павлом Таланкіним, був висунутий на премію "Оскар" у категорії "Кращий міжнародний художній фільм".

Стрічку було знято таємно за допомогою шкільного вчителя Павла Таланкіна у невеликому російському місті Челябінськ. Він вказаний у титрах як співрежисер, а режисером є Девід Боренштейн. Вони познайомилися в інтернеті, і Девід допомагав російському педагогові вибудовувати сюжетну лінію та працювати із закадровим текстом.

Павло Таланкін зняв фільм про російську пропаганду у школах, Фото: CPH:DOX

Павло своєю роботою вирішив показати, як змінилося життя у його місті після початку повномасштабної війни Росії проти України. З того моменту в школах почали активно запроваджувати пропаганду, діти були змушені заучувати безглузді тексти, а вчителі читати незрозумілі гасла.

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" був таємно зняв у школі РФ

На знак протесту Павло почав таємно знімати фільм, і для нього це не склало труднощів, оскільки в школі він був педагогом-організатором та відеографом. Для звітності перед міністерством йому потрібно було записувати на відео шкільні лінійки, збори та інші заходи.

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" показує пропаганду у школах

Коли сюжет був готовий, Павло виїхав із Росії й вивіз усі свої записи, щоб своїм фільмом показати світові трансформацію російського суспільства та жорсткий контроль влади.

Директор Данського кіноінституту та голова данського комітету з "Оскару" Тіна Фішер зазначила, що обрала фільм "Містер Ніхто проти Путіна", тому що він стосується однієї з найскладніших і найконфліктніших тем сучасності, не втрачаючи людського виміру.

Фільм проти Путіна висунули на "Оскар" Фото: Getty Images

Фільм вже показували на багатьох міжнародних фестивалях, включаючи CPH:DOX та на 19 заходів у США. Він також здобув нагороду на фестивалі "Sundance".

Але для того, щоб фільм "Містер Ніхто проти Путіна" потрапив у шорт-лист номінантів на премію "Оскар", йому потрібно пройти кілька етапів відбору, і остаточне рішення ухвалить Академія кінематографічних мистецтв та наук США (AMPAS).

Стрічка має бути подана в AMPAS до 1 жовтня 2025 року та відповідати критеріям, включаючи мінімальну кількість діалогів англійською мовою (менш як 40%), тривалість понад 40 хвилин та обов’язковий прокат у країні висування.

Шорт-лист, куди увійдуть 15 фільмів, оголосять 16 грудня 2025 року. Потім Номінаційний комітет AMPAS перегляне ці 15 фільмів і 22 січня 2026 року обере 5 номінантів.

