Фильм против Путина может получить "Оскар": его тайно сняли в одной из школ России (видео)

В России влияние пропаганды ощущается особенно сильно с момента начала полномасштабной войны против Украины. И чтобы показать, как она влияет на детей и общество, обычный учитель одной из школ Челябинска решил тайно снять об этом фильм.

Педагог вскоре покинул страну, а его работа была выбрана Данией в качестве официальной заявки на премию "Оскар". Но пока неизвестно, попадет ли кинолента "Господин Никто против Путина" в шорт-лист. "Телеграф" решил узнать более детально о фильме.

Документальный фильм "Господин Никто против Путина" (Mr. Nobody Against Putin), снятый американским режиссером Дэвидом Боренштейном и бывшим российским учителем Павлом Таланкиным, был выдвинут на премию "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм".

Лента была снята тайно при помощи школьного учителя Павла Таланкина в небольшом российском городе Челябинск. Он указан в титрах как сорежиссер, а режиссером является Дэвид Боренштейн. Они познакомились в интернете, и Дэвид помогал российскому педагогу выстраивать сюжетную линию и работать с закадровым текстом.

Павел Таланкин снял фильм о российской пропаганде в школах, Фото: CPH:DOX

Павел своей работой решил показать, как изменилась жизнь в его городе после начала полномасштабной войны России против Украины. С того момента в школах начали активно вводить пропаганду, дети были вынуждены заучивать бессмысленные тексты, а учителя читать непонятные лозунги.

В знак протеста Павел начал тайно снимать фильм, и для него это не составило труда, так как в школе он был педагогом-организатором и видеографом. Для отчетности перед министерством ему нужно было записывать на видео школьные линейки, собрания и другие мероприятия.

Когда сюжет был готов, Павел уехал из России и вывез все свои записи, чтобы своим фильмом показать миру трансформацию российского общества и жесткий контроль власти.

Директор Датского киноинститута и председатель датского комитета по "Оскару" Тина Фишер отметила, что выбрала фильм "Никто против Путина", потому что он затрагивает одну из самых сложных и конфликтных тем современности, не теряя человеческого измерения.

Фильм против Путина выдвинули на "Оскар" Фото: Getty Images

Фильм уже показывали на множестве международных фестивалей, включая CPH:DOX и 19 мероприятий в США. Он также получил награду на фестивале "Sundance".

Но для того, чтобы фильм "Господин Никто против Путина" попал в шорт-лист номинантов на премию "Оскар", ему нужно пройти несколько этапов отбора, и окончательное решение примет Академия кинематографических искусств и наук США (AMPAS).

Лента должна быть подана в AMPAS до 1 октября 2025 года и соответствовать критериям, включая минимальное количество диалогов на английском языке (менее 40%), длительность более 40 минут и обязательный прокат в стране выдвижения.

Шорт-лист, куда войдут 15 фильмов, объявят 16 декабря 2025 года. Затем Номинационный комитет AMPAS просмотрит эти 15 фильмов и 22 января 2026 года выберет 5 номинантов.

