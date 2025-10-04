Водомети та сутички з копами. Тбілісі охопив масштабний протест (відео)

До президентського палацу вже мобілізували додаткові сили

У суботу, 4 жовтня, у Грузії у Тбілісі спалахнула масштабна акція протесту. Вже стались перші сутички з правоохоронцями, а мітингувальники прорвалися до президентської резиденції.

Що треба знати:

У Тбілісі сотні громадян вийшли на протести проти місцевих виборів

Ситуація біля президентського палацу розжарюється

Президентка Грузії вже відреагувала на мітинги

Що відбувається у Тбілісі зараз

Як пише Georgia News, у Грузії на тлі виборів до місцевих органів влади відбулись протести. Спочатку мітингувальники організували ходу від Тбіліського держуніверситету до будівлі парламенту Грузії, але згодом відбулись сутички з поліцією. Силовики вже застосували водомети.

Мітингувальники вийшли на вулиці з грузинськими прапорами та плакатами, на яких були написані антирядові слогани та фото політв'язнів. Зокрема активістів, опозиційних політиків та журналістів. Вони опинились у тюрмі саме через участь у торішньому мітингу. Періодично натовп скандував "революція".

Після початку протесту мітингувальники рушили до президентського палацу Орбеліані, який охороняють спецпризначенці. Вже відомо, що людям вдалось прорватись на територію резиденції, вони потрапили у середину дворика. Саме в цей час і стались сутички з поліцією. Адже копи намагались розігнати мітингувальників сльозогінним газом.

Ситуація біля президентського палацу

Протестувальники прорвались до президентського палацу

Після цього до президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет, який вже застосували. При цьому президентка Грузії Саломі Зурабішвілі вже прокоментувала цей мітинг.

"Ця пародія на захоплення президентського палацу могла бути влаштована режимом лише для того, щоб дискредитувати 310 днів мирного протесту грузинського народу", — написала вона у соціальних мережах.

Що передувало

4 жовтня у Грузії стартували місцеві вибори, на яких громадяни повинні обрати 2058 членів 64 муніципальних рад та 64 мерів. Однак деякі опозиційні партії бойкотують ці вибори. Адже вважають, що вони проходять "на тлі жорстких політичних репресій проти опозиційних діячів та громадянського суспільства".

Внаслідок цього люди вийшли на протести, адже вимагають справедливих виборів. Є думка, що вибори у Грузії навмисно спроєктовані так, що в десятках міст лише правляча партія "Грузинська мрія" має кандидатів на мерські посади.

