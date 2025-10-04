Водометы и стычки с копами. Тбилиси охватил масштабный протест (видео)

В президентский дворец уже мобилизовали дополнительные силы

В субботу, 4 октября, в Грузии в Тбилиси загорелась масштабная акция протеста. Уже случились первые стычки с правоохранителями, а митингующие прорвались в президентскую резиденцию.

Что нужно знать:

В Тбилиси сотни граждан вышли на протесты против местных выборов

Ситуация у президентского дворца накаляется

Президент Грузии уже отреагировала на митинги

Что происходит в Тбилиси сейчас

Как пишет Georgia News, в Грузии на фоне выборов в местные органы власти прошли протесты. Сначала митингующие организовали шествие от Тбилисского госуниверситета к зданию парламента Грузии, но впоследствии произошли столкновения с полицией. Силовики уже применили водометы.

Митингующие вышли на улицы с грузинскими флагами и плакатами, на которых были написаны антиправительственные слоганы и фото политзаключенных. В частности, активистов, оппозиционных политиков и журналистов. Они оказались в тюрьме именно из-за участия в митинге в прошлом году. Периодически толпа скандировала "революция".

После начала протеста митингующие направились к президентскому дворцу Орбелиани, который охраняют спецназовцы. Уже известно, что людям удалось прорваться на территорию резиденции, они попали в середину дворика. Именно в это время и произошли столкновения с полицией. Копы пытались разогнать митингующих слезоточивым газом.

Ситуация у президентского дворца

Протестующие прорвались в президентский дворец

После этого в президентский дворец мобилизовали дополнительные силы и водомет, который уже применили. При этом президент Грузии Саломи Зурабишвили уже прокомментировала этот митинг.

"Эта пародия на захват президентского дворца могла быть устроена режимом только для того, чтобы дискредитировать 310 дней мирного протеста грузинского народа", — написала она в социальных сетях.

Что предшествовало

4 октября в Грузии стартовали местные выборы, на которых граждане должны избрать 2058 членов 64 муниципальных советов и 64 мэра. Однако некоторые оппозиционные партии бойкотируют эти выборы. Потому что считают, что они проходят "на фоне жестких политических репрессий против оппозиционных деятелей и гражданского общества".

В результате люди вышли на протесты, они требуют справедливых выборов. Есть мнение, что выборы в Грузии намеренно спроектированы так, что в десятках городов только у правящей партии "Грузинская мечта" есть кандидаты на мерские должности.

