"Це жахлива війна": Трамп анонсував переговори між Україною та Росією

Трамп вважає, що Київ та Кремль врешті-решт сядуть за стіл мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Україна та Росія нібито скоро сядуть за стіл переговорів, оскільки у них є на це "багато причин". Також він заявив, що США та НАТО здійснюють сильний тиск на Кремль, щоб змусити його піти на переговори.

Що треба знати:

Трамп заявив, що разом з НАТО тисне на Росію, щоб змусити її піти на мир

Війну в Україні президент США назвав "жахливою"

США готові захищати Фінляндію, якщо російський правитель Володимир Путін спробує на неї напасти

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом 9 жовтня Трамп заявив, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів. Американський президент додав, що він разом з НАТО вже посилив тиск на РФ.

"Ми всі посилюємо тиск. НАТО чудово працює… І вони посилюють тиск. І ми продаємо багато зброї НАТО. І вона йде, я думаю, здебільшого до України. Це залежить від них. Але вони купують зброю у США. Ми укладаємо угоду. Найкраща зброя у світі", — заявив Трамп.

Трамп додав, що це "жахлива війна", яка повинна закінчитися. Він також не виключив варіанту введення додаткових санкцій проти російського режиму, щоб змусити Кремль до переговорів.

"Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів… Ми посилюємо тиск на РФ для укладання угоди", — додав президент США.

Війська в Європі та оборона Фінляндії

На тлі численних побоювань того, що США скоротять військову присутність у Європі Трамп заявив, що Вашингтон не планує цього робити. Максимум, що можливо — це регіональна передислокація сил.

"Ми не збираємося скорочувати війська в Європі, але можемо трохи їх передислокувати. Ми подивимося, де вони розміщені, і що має більше сенсу для Штатів та наших союзників щодо НАТО. У нас багато військ у Європі, можливо, частина з них буде переміщена", — сказав він.

Трамп також додав, що США виступлять на захист Фінляндії у випадку, якщо Росія задумає напасти на фінів. Але, додав Трамп, шанси на напад росіян дуже малі, оскільки Путін боїться.

"Я б захищав (Фінляндію, — ред.). Так, я б захищав. Вони є членом НАТО. Вони чудові, але не думаю, що це (напад Росії, — ред.) станеться. Не думаю, що Путін на це піде. Гадаю, шанси на це дуже-дуже малі", — зазначив він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами зробив кілька гучних заяв. За його словами, Росія планувала захопити Покровськ цієї осені, але ЗСУ зірвали цей план. Також Київ звернувся до США з проханням надати далекобійну зброю — відмови не було. Також Зеленський висміяв Путіна — мовляв, навіть ХАМАС готовий на мир, але не Росія.