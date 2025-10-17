Батіг чи пряник? Політолог назвав два варіанти тиску Трампа на Путіна

Україна має по максимуму скористатися "вікном" можливостей

Поки президент США Дональд Трамп перебуває в ейфорії після укладання мирних домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом із палестинської автономії у Секторі Газа, перед Україною прочинилося нове "вікно" можливостей у досягненні миру з Росією. І Київ має два варіанти розвитку подій.

Що потрібно знати:

Трамп хоче досягти швидкого миру в Україні, як це було зроблено в Секторі Газа

Піт Гегсет змінив ставлення до України і виклав дуже позитивну картинку

Трамп може тиснути на Путіна і пропонувати варіанти виходу із ситуації

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка, політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, як Україна може скористатися настроєм Трампа.

На його думку, Трамп домігся бажаного результату на Близькому Сході, тому на тлі цієї ейфорії хоче пришвидшити процеси, пов'язані із завершенням російсько-української війни.

— Тому для нас з'являються додаткові можливості. Ми вже побачили кардинальну зміну риторики Трампа за останній місяць. Ми побачили вчора кардинальну зміну риторики міністра війни Сполучених Штатів Америки [Піта] Гегсета, який на "Рамштайні" змалював дуже позитивну для України картинку, — каже політолог.

За його словами, Трамп має її фіналізувати, однак ключове питання: в чому ця фіналізація буде полягати?

— Або в тому, що Росії зроблять пропозицію: сідати за стіл перемовин і завершувати війну, або Трамп все ж таки спочатку надасть якусь додаткову підтримку Україні, щоб змусити далі Росію сісти за стіл перемовин і завершити війну, — каже політичний експерт.

На його думку, Україні підходять обидва варіанти, але може бути й комбінований.

— Нам щось пообіцяють, можливо, щось навіть передадуть. А далі Трамп почне збільшувати тиск на Путіна і говорити, що готовий зробити йому послугу, [допомогти] вийти з тієї ситуації, в якій Путін опинився. Але для цього треба припинити як мінімум стріляти, і взагалі завершувати війну, яку Росія веде проти України. Ігор Рейтерович

За його словами, поки не видно, що ситуація буде швидко вирішуватися.

— Це розтягнеться в часі. Але цим "вікном" можливостей нам треба по максимуму скористатися, оскільки не сильно поки відомо, як у Трампа довго такий настрій буде зберігатися, і він буде активно цікавитися тим, щоб максимально наблизити завершення війни. Поки він у нього є, треба над цим працювати далі, — підсумував Ігор Рейтерович.

