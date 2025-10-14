Більше сну чи більше стресу? "Телеграф" розпитав ШІ про переваги й недоліки переходу на зимовий час

Штучний розум знайшов як позитив, так і негатив у переведенні годинників

У останню неділю жовтня, тобто 26 числа, в Україна має перейти на т.зв. "зимовий час". Для цього годинники потрібно перевести на 60 хвилин назад.

26 жовтня, о 4 годині ранку українці мають перевести свої годинники на годину назад, синхронізувавшись з "зимовим часом". "Телеграф" вирішив спитати у різних моделей штучного інтелекту, чи є якийсь сенс у цьому.

Сlaude

5 плюсів:

Краще освітлення вранці: діти йдуть до школи при денному світлі, що безпечніше на дорогах.

Економія електроенергії: ранкові години краще використовують природне освітлення, знижуючи споживання електрики.

Синхронізація з біологічним ритмом: організму легше прокидатися, коли світанок настає раніше.

Зменшення навантаження на енергосистему: пік споживання електроенергії припадає на світлий час доби.

Додаткова година сну: під час переходу годинникову стрілку переводять на годину назад.

5 мінусів:

Рання темрява: вже о 16-17 годині на вулиці темнішає, що депресивно впливає на психіку.

Порушення біоритмів: організму потрібен час на адаптацію, що викликає сонливість та роздратування.

Зростання ДТП: у перші дні після переходу збільшується кількість аварій через втому водіїв.

Проблеми зі здоров'ям: загострюються серцево-судинні захворювання, особливо у літніх людей.

Втрата продуктивності: перші тижні після переходу знижується працездатність та концентрація уваги.

Gemini

5 плюсів:

Раціональне використання світлового дня (загальний комфорт): Зсув часу дозволяє краще узгодити робочий день зі світанком, забезпечуючи більше денного світла вранці, коли більшість людей прокидається та починає активність. Це полегшує пробудження та адаптацію до початку дня.

Додаткова година сну: Психологічно та фізично перехід на зимовий час (переведення годинника на годину назад) сприймається комфортніше, оскільки фактично дарує одну додаткову годину відпочинку в ніч переведення.

Фізіологічна відповідність: Деякі фахівці стверджують, що стандартний (зимовий) час є більш фізіологічним та краще узгоджується з природними циркадними ритмами людини, оскільки забезпечує більше світла в першій половині дня.

Потенційна економія електроенергії: Хоча сучасні дослідження вказують на мінімальний економічний ефект, початковою метою переведення годинників було зменшення споживання електроенергії за рахунок використання денного світла у вечірні пікові години.

Більш симетричний розподіл світлового дня: Деякі експерти зазначають, що зимовий час робить наш розпорядок дня більш симетричним відносно середини світлового дня, на відміну від літнього часу, коли активність часто зміщена.

5 мінусів:

Негативний вплив на здоров'я: Різка зміна режиму, навіть на годину, є стресом для організму. Медики вказують на можливе погіршення самопочуття, ослаблення імунної системи та загострення хронічних захворювань, а також збільшення кількості серцево-судинних інцидентів у перші дні.

Розлади сну та десинхронізація: Адаптація внутрішнього біологічного годинника до нових реалій займає час і може призводити до тимчасових розладів сну, втоми та зниження працездатності.

Плутанина у розкладах та логістиці: Переведення годинників може викликати плутанину у розкладах транспорту, особливо міжнародного, а також у проведенні онлайн-зустрічей та інших подій, що охоплюють різні часові зони.

Втрата вечірнього світлого часу: Перехід на зимовий час означає, що сонце буде заходити раніше. Це скорочує можливість для людей проводити вечірній час після роботи на свіжому повітрі.

Мінімальний економічний ефект: Сучасні дослідження свідчать, що за теперішнього рівня енергоспоживання (зокрема, використання енергоефективних приладів) економічний ефект від переведення годинників є незначним.

Chat GPT

5 плюсів:

Додаткова година сну в ніч переходу: оскільки стрілки переводять назад на годину, люди формально "отримують" додаткову годину відпочинку в ніч переходу.

Краще освітлення вранці: початок дня збігається зі світлом, тобто ранішні години стануть світлішими, що полегшує вставання, особливо в осінньо-зимовий період, коли темніє рано.

Раціональніше використання денного світла та (можлива) економія енергії: ввечері, коли люди уже вдома і використовується освітлення, ефект економії може бути менш помітним, але вранці це може зменшити потребу у штучному світлі.

Менший негативний стрес для організму порівняно з переходом на літній час: повернення до "природнішого" зимового часу часто сприймається легше, ніж весняний перехід, коли годину "втрачають".

Покращення безпеки ранкових активностей: для дітей, які йдуть до школи, або людей, які виїжджають раніше, світліші ранкові години можуть зменшувати ризики ДТП чи інших небезпек.

5 мінусів:

Порушення біоритмів та адаптація організму: навіть одна година зсуву може вплинути на сон, концентрацію, загальний стан в перші дні.

Темні вечори раніше: якщо вечірня активність припадає після роботи, це може зменшити бажання прогулюватися або виконувати справи поза домом.

Неочевидна або мінімальна економія енергії: у сучасному світі з енергоефективним освітленням і змінними моделями споживання (з опаленням, електронікою тощо) економічні вигоди можуть бути дуже маленькі або навіть відсутні.

Ускладнення в логістиці, транспорті, розкладі маршрутів: перехід часу порушує розклади поїздів, літаків, громадського транспорту, і потребує їх коригування, що може призвести до плутанини чи затримок.

Потенційний негативний вплив на здоров’я у вразливих груп: люди літнього віку, діти, ті, хто має хронічні хвороби чи порушення сну, можуть відчувати погіршення стану (втома, зниження продуктивності тощо).

Grok

5 плюсів:

Зимовий час є більш фізіологічним: цей час легше сприймається організмом, оскільки краще відповідає природним циркадним ритмам і сонячному циклу для широт України, зменшуючи стрес від адаптації.

Економія електроенергії: світліші ранки дозволяють починати робочий день ближче до світанку, що зменшує витрати на освітлення до 1%.

Підвищення безпеки: діти та школярі йдуть до школи при денному світлі, що знижує кількість аварій на дорогах на 5%.

Зимовий час є "рідним" для 85% території України: це робить його стандартним для більшості регіонів і спрощує координацію.

Покращення психічного стану: світліший ранок мотивує до пробудження, зменшуючи випадки депресії та запізнень, а також стабілізує сон у довгостроковій перспективі.

5 мінусів

Темніші вечори: обмежений час для прогулянок, спорту та розваг після роботи, що може погіршити фізичний і психічний стан.

Тимчасовий стрес від зміни: підвищується ризик інфарктів на 21%, втома та порушення концентрації на 18% протягом 3-5 днів адаптації.

Економічні втрати: торгівля та туризм страждають через скорочення вечірньої активності, з падінням прибутку на 4%.

Проблеми для різних регіонів: через розтягнутість країни на часові пояси (відставання на заході та випередження на сході до 40 хвилин) виникає неузгодженість.

Хаос у транспорті: авіарейси та поїзди можуть затримуватися, а реакція водіїв сповільнюється на 12% перші дні.

Висновок AI щодо користі переведення годинників

Робот дивиться у вікно

Штучні інтелекти зійшлися на думці, що переведення годинників на зимовий час має більше символічне, ніж практичне значення. Воно допомагає краще синхронізувати початок дня зі світлом і дає короткочасну перевагу у вигляді додаткової години сну. Водночас негативний вплив на біоритми, концентрацію та настрій робить ефект цього переходу сумнівним.

